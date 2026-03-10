Iacolino: «Sorpreso e totalmente estraneo alle accuse» – I legali fanno sapere che si è dimesso con effetto immediato

«In relazione alle indagini della procura della repubblica di Palermo che riguardano il dr. Salvatore Iacolino, rappresentiamo che il nostro assistito, rimane fortemente sorpreso ed amareggiato dalla accuse ingiuste ed infamanti che gli vengono rivolte». Così gli avvocati Di Perio e Faro, legali di Iacolino.
«Si dichiara totalmente estraneo alle contestazioni ricevute e conferma la fiducia nei confronti della magistratura, che siamo sicuri, accerterà l’assoluta sua estraneità nella vicenda in questione. Al contempo, il dr. Salvatore Iacolino, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dell’Istituzione rappresentata, si è dimesso, con effetto immediato, dall’incarico di direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Messina.