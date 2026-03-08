Girava in auto con dosi di cocaina e marijuana, arrestato dalla Polizia a Catania

È stato bloccato a Catania dagli agenti della Polizia di Stato nella zona della Stazione Centrale prima che potesse consegnare le dosi che aveva nello zaino. Il pusher, un catanese di 28 anni, è stato individuato a bordo della sua auto dai poliziotti della IV Sezione Investigativa “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile, costantemente impegnati nelle azioni di controllo finalizzate a prevenire e a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in città. Il tempestivo intervento dei “falchi” ha permesso di sequestrare un significativo quantitativo di sostanze, tra cocaina e marijuana, e di sottrarre introiti illeciti. Il rider della droga è stato fermato per essere sottoposto ad un controllo e, sin dalle prime fasi, ha manifestato un certo nervosismo alle richieste dei poliziotti di fornire i propri documenti. Il suo atteggiamento ha destato sospetti e, per questa ragione, i falchi hanno ritenuto opportuno eseguire una perquisizione del veicolo. Nell’abitacolo, tra i sedili dell’auto, i poliziotti della Squadra Mobile hanno trovato uno zaino in cui erano nascoste 57 bustine di marijuana per un peso di 420 grammi e 11 involucri di cocaina per un peso di 19 grammi. Nella disponibilità dell’uomo è stata trovata anche una somma di denaro di 190 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 28enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, il pusher è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.