Salute

Gestiva discarica abusiva vicino casa, 60enne denunciato dai Carabinieri nel Palermitano

Redazione 3

Gestiva discarica abusiva vicino casa, 60enne denunciato dai Carabinieri nel Palermitano

Dom, 22/03/2026 - 12:26

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Un’attività di smaltimento illecito condotta a pochi passi dalla propria abitazione, senza alcuna considerazione per i rischi ambientali e sanitari. È quanto scoperto a Petralia Soprana, in provincia di Palermo, dai Carabinieri della Compagnia di Petralia. I militari della locale Stazione e del Nucleo Operativo Ecologico di Palermo hanno individuato un’area adibita a discarica non autorizzata nella disponibilità di un 60enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e titolare di un’impresa operante nel settore della raccolta e trasporto di rifiuti. Il sito veniva utilizzato per l’abbandono e l’accumulo di materiali di varia natura, inclusi scarti speciali anche a elevato impatto. Particolarmente significativa la collocazione dell’area, situata nelle immediate vicinanze dell’abitazione dell’indagato: una gestione illecita condotta dunque in un contesto domestico, con totale noncuranza delle possibili conseguenze per la salute e per l’ambiente circostante.Gli accertamenti hanno permesso di delineare un quadro di gestione irregolare e continuativa del sito, trasformato di fatto in un punto di conferimento abusivo. Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’intera area. Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per attività di gestione rifiuti non autorizzata. (LaPresse)

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