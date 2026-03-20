Genitori violenti, 7 prof su 10 vittime di aggressioni: Sondaggio di La Tecnica della scuola

Sette docenti su dieci sono stati almeno una volta vittime di aggressioni di vario genere da parte di genitori dei propri alunni: un dato agghiacciante che emerge da un sondaggio mirato realizzato dalla testata giornalistica specializzata ‘La Tecnica della Scuola’.

Un fenomeno all’ordine del giorno che restituisce un’inquietante fotografia dello difficile stato del rapporto tra genitori e insegnanti, solo sulla carta regolato dal patto di corresponsabilità istituito da ogni famiglia all’atto dell’iscrizione del figlio nell’istituzione scolastica. Il sondaggio ha coinvolto 606 insegnanti e le risposte forniscono un quadro chiaro.

Tra i tipi di violenze sui docenti spicca quella verbale, di cui è stato vittima l’89,3% degli insegnanti. Sorprendentemente comune anche la VIOLENZA “digitale”, perpetrata attraverso chat, social, malelingue sul web: le vittime sono state 113, il 25,2% del totale. Mentre, solo il 5% dei docenti risulta essere stato vittima di VIOLENZAfisica.

Il fil rouge? I genitori “perdono la pazienza” soprattutto di fronte a rimproveri o voti che loro considerano consoni, sempre con l’obiettivo di “proteggere” o difendere i propri figli.