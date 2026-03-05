GdiF Catania, scatta l’amministrazione giudiziaria per un’azienda in Sicilia

Scatta l’amministrazione giudiziaria, ai sensi del Testo unico antimafia, nei confronti di una nota azienda attiva in Sicilia. Dalle prime ore di stamani oltre 30 finanzieri del Comando provinciale di Catania stanno eseguendo, nelle province di Catania, Palermo, Siracusa e Parma, un’ordinanza, emessa dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale etneo su richiesta della Procura distrettuale di Catania, con cui è stata disposta la misura di prevenzione. I particolari dell’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 al Palazzo di giustizia etneo in piazza Verga. (Adnkronos)