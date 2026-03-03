Frane, in gara il consolidamento del centro abitato di contrada Ringa a San Pier Niceto nel Messinese

È di 3,8 milioni di euro l’importo della gara per i lavori di messa in sicurezza del centro abitato di contrada Ringa a San Pier Niceto, in provincia di Messina. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha pubblicato il bando. Si chiude così una vicenda annosa. Un primo intervento, eseguito negli anni Ottanta, non risolse tutte le criticità esistenti in questo versante di sud-est che ha la classificazione di rischio più alta ovvero R4. Una serie di movimenti franosi che si sono registrati nell’ultimo decennio ha prodotto nell’area lesioni in edifici privati e in diverse infrastrutture, in particolare lungo via Ficarella.

Da qui l’esigenza di lavori di completamento che restituiscano la piena e sicura fruibilità del territorio. Gli uffici diretti da Sergio Tumminello, dopo aver acquisito la progettazione esecutiva, hanno fissato al prossimo primo aprile la data per la presentazione delle offerte. Tra le misure tecniche individuate, la realizzazione di paratie di pali in cemento armato e la regimentazione delle acque oltre al ripristino del canale esistente. Verranno, inoltre, eseguite opere di drenaggio, di sistemazione delle scarpate e di ripristino ambientale. Si procederà, infine, con terrazzamenti dei tratti di pendio interessati dagli interventi mediante una serie di muretti flessibili in gabbioni metallici riempiti di pietrame e dall’elevata adattabilità alle caratteristiche geomorfologiche del sito.

