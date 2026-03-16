Femminicidio Daniela Zinnanti, domani i funerali nel Duomo di Messina e poi una fiaccolata

Saranno celebrati domani, alle 16, nel Duomo di Messina, i funerali di Daniela Zinnanti, uccisa a coltellate dal suo compagno reo confesso. Sempre domani, dalle 21 alle 23, in piazza Duomo gli amici della vittima di femminicidio hanno organizzato una fiaccolata in ricordo di Daniela con il motto ‘doveva essere una in più, non una in meno’ e per “lottare e rifiutare la violenza e la mancata protezione delle vittime”. Ogni atto di violenza, osservano i promotori, non è mai innocuo e, come si sottolinea nell’appello, “non ha genere, razza o sesso” e “Messina è chiamata a ribellarsi al male e all’indifferenza che Daniela e troppe altre vittime di femminicidio hanno subito nel tempo”. (ANSA).