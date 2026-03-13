Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina, resta in carcere l’ex compagno

Resta in carcere il 67enne Santino Bonfiglio che era stato sottoposto a fermo per il femminicidio di Daniela Zinnanti, la 50enne uccisa il 9 marzo scorso nella sua abitazione di via Lombardia a Messina. Lo ha deciso la gip Alessia Smedile che ha convalidato il fermo nei confronti dell’uomo emettendo l’ordinanza di custodia cautelare che conferma il carcere. L’ex compagno della vittima ieri, sentito dalla gip, ha ribadito il racconto fatto nell’immediatezza agli investigatori di essersi recato in casa della donna per un chiarimento, ma che non aveva intenzione di ucciderla. Poi era scoppiato il litigio e l’aveva colpita con il coltello. Il 67enne era ai domiciliari per i maltrattamenti dei mesi scorsi che la donna aveva denunciato ma non aveva il braccialetto elettronico perche’ non disponibile. Intanto, fissato per questo pomeriggio il conferimento dell’incarico per l’autopsia, con l’affidamento dell’incarico, da parte della sostituta procuratrice Roberta La Speme, al medico legale Alessio Asmundo. L’autopsia servira’ a chiarire quando la donna e’ deceduta, le cause, i colpi inferti e altri e altri elementi che contribuiranno ad aggiungere ulteriori elementi al quadro dell’indagine che sta svolgendo la Squadra mobile. In vista dell’autopsia gli avvocati Oleg Traclo’ e Antonio Giacobello hanno nominato la dottoressa Daniela Sapienza consulente di parte. (AGI)