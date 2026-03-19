Federconsumatori: “Festività in Sicilia è ormai sinonimo di caro voli”

Da una rilevazione di Federconsumatori Sicilia, aggiornata al 18 marzo 2026, emerge il seguente quadro se si sceglie di partire il 2 o 3 aprile e tornare il 7: un volo di andata e ritorno con Ryanair da Milano verso Catania costa 407,39 €; per viaggiare da Torino 431,98€. Non migliora la situazione per chi ha necessità di atterrare all’aeroporto di Palermo: il volo costa 352,64 € da Bergamo e 410,15 euro da Verona €. Peggiora la situazione se si sceglie di volare con Ita Airways: 470,5 euro per un volo Milano-Palermo, 540,88 per la tratta Bologna Catania.

Il fenomeno del caro voli, ormai strutturale nei periodi di alta domanda come le festività, continua a colpire in modo particolare la Sicilia, dove la mobilità dipende quasi esclusivamente dal trasporto aereo. La combinazione tra domanda concentrata in pochi giorni, offerta limitata e dinamiche tariffarie aggressive porta a un aumento esponenziale dei prezzi, rendendo di fatto il diritto alla mobilità un lusso per molti cittadini. A pagarne le conseguenze sono soprattutto lavoratori, studenti e famiglie costrette a vivere lontano dalla propria terra, che vedono trasformarsi il rientro a casa in un sacrificio economico sempre più pesante.

“Il caro voli non è solo un problema economico, ma una vera e propria questione sociale – dichiara Giovanni Castronovo di Nun si parti – perché limita il diritto dei siciliani a mantenere un legame con la propria terra. Quando tornare a casa diventa proibitivo, si alimenta un senso di distanza e isolamento che contribuisce a rendere ancora più definitiva la scelta di emigrare. Contrastare il caro voli significa anche contrastare l’emigrazione forzata, garantendo pari opportunità di mobilità e di vita a chi è nato e cresciuto in Sicilia”.

La soluzione adottata dalla Regione, consistente in incentivi a pioggia, è un costo pubblico che non riesce a registrare un reale beneficio per i consumatori, come dimostrano i prezzi registrati.

Da oltre un anno Federconsumatori Sicilia, Nun si parti e CGIL Sicilia chiedono al Governo regionale e a quello regionale di istituire un tavolo permanente per contrastare il carovoli. Alla richiesta ufficiale del 26 gennaio 2026, però, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha risposto affermando che nulla può fare per ridurre i prezzi dei voli, perché “non è possibile per le Autorità pubbliche intervenire sulle decisioni imprenditoriali delle compagnie aeree, che restano pienamente responsabili della propria politica dei prezzi”.

Secondo il Governo, quindi il massimo che è possibile fare è stato già fatto con l’introduzione della continuità territoriale sulle tratte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, e Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa. Questa risposta, però, non ci soddisfa perché non affronta il problema da noi evidenziato: il deficit di offerta di voli nei periodi di picco, dal quale deriva la crescita folle dei prezzi.

La proposta avanzata è quella di un intervento delle Istituzioni, non per imporre prezzi bassi alle compagnie aeree – cosa che non si può fare – quanto per concordare con loro un aumento dei voli durante i periodi caldi, al fine di tenere i prezzi più bassi.

“Questo si può fare senza violare le regole del mercato – afferma Alfio La Rosa presidente di Federconsumatori Sicilia – basta prevedere un corretto piano di incentivi per le compagnie che scelgono di aumentare i voli da e per gli aeroporti più “caldi”, eventualmente spostando temporaneamente qualche aereo di stanza in aeroporti “più freddi”. Il Ministero potrebbe mettere in piedi un sistema di compensazioni economiche a copertura dei maggiori costi sostenuti dalle compagnie aeree per l’operazione e, contemporaneamente, sostenere le compagnie di gestione degli aeroporti nello sforzo necessario a gestire il sovraccarico temporaneo di voli.”.