E’ morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni

Gio, 12/03/2026 - 10:07

(Adnkronos) – E' morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni. La conduttrice tv era malata di tumore al pancreas che le era stato diagnosticato lo scorso anno. Negli ultimi mesi, in diverse apparizioni televisive, la conduttrice aveva raccontato la lotta contro la malattia. 
