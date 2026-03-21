Drammatico incidente in via Pitrè a Palermo, donna investita da un tir: è grave

Drammatico incidente in via Pitrè a Palermo: una donna è stata investita da un tir e adesso si trova in condizioni gravissime all’ospedale Civico. In seguito all’impatto la vittima è stata trascinata sotto il mezzo pesante ed è lì che è stata estratta dai pompieri, giunti prontamente sul posto: dopodiché i sanitari del 118 l’hanno portata in ospedale, con i carabinieri a scortare il convoglio per accelerare l’arrivo a destinazione. La polizia municipale si trova tuttora sul posto per effettuare i rilievi. (ITALPRESS).