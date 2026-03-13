Donne di Destra, l’INPS Caltanissetta respinge quattro domande ADI: segnalata la vicenda agli organi competenti

È stata inviata una PEC, accompagnata da una comunicazione via email, ai Ministeri della Giustizia, della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali delle sedi regionali e nazionali dell’INPS per segnalare una situazione ritenuta grave che riguarda l’operato dell’INPS di Caltanissetta nei confronti di persone in condizioni di particolare fragilità.

Carola Profeta (nella foto), Responsabila Sicilia Donne di Destra, segnala una serie di passaggi e dati inerenti alla vicenda.

Il caso riguarda due donne residenti a Caltanissetta che, assistite da una consulente, hanno presentato due domande di Assegno di Inclusione (ADI), successivamente dichiarate decadute nel mese di novembre. Contro tale decisione è stato presentato ricorso, ritenendo che la decadenza non sia legittima. In attesa che il Ministero della Giustizia si esprima sul ricorso, è stato rivolto un appello affinché gli uffici competenti forniscano una risposta in tempi brevi, considerando che le due interessate non ricevono alcun sostegno economico dal mese di novembre.

Nel frattempo, nel gennaio 2026 sono state presentate altre due domande ADI, anch’esse respinte dall’INPS con motivazioni ritenute prive di fondamento e, secondo quanto segnalato, illegittime.

Secondo quanto riferito, le richieste sarebbero state inoltrate correttamente all’INPS e corredate dalla documentazione che attesta la presa in carico delle due donne da parte degli assistenti sociali del Comune di Caltanissetta e dell’ASP. Nonostante ciò, l’istituto non avrebbe riconosciuto l’errore, mantenendo il rigetto delle domande.

Nella giornata di ieri è stata inoltre trasmessa all’INPS la documentazione relativa alle deleghe conferite dalle due interessate alla loro assistente, deleghe che, secondo quanto dichiarato, sarebbero state ripetutamente respinte dagli uffici. Le stesse modalità di delega – viene sottolineato – sono state utilizzate per anni con altri uffici INPS senza alcuna difficoltà. Chiediamo al dirigente dell’inps: “per caso a Caltanissetta vige una normativa diversa da quella della Repubblica italiana?”

Gli uffici dell’INPS avrebbero successivamente comunicato via email che eventuali chiarimenti sulle pratiche ADI sarebbero stati forniti esclusivamente alle dirette interessate. Alla luce di questa situazione è stato presentato un esposto ai Carabinieri di Caltanissetta per una presunta omissione di atti d’ufficio. Saranno ora le autorità competenti a valutare il caso.

La vicenda è stata inoltre portata all’attenzione del sottosegretario al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, e del presidente della Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali, Alberto Bagnai, ai quali è stato chiesto di seguire l’evoluzione delle pratiche.

La responsabile del movimento Donne di Destra ha dichiarato che l’organizzazione continuerà a monitorare la vicenda e a chiedere chiarimenti. È inoltre in programma, entro la fine del mese, un flash mob davanti alla sede dell’INPS di Caltanissetta per sollecitare l’intervento degli organi regionali e nazionali e chiedere un miglioramento dell’efficienza dei servizi.

Secondo i promotori dell’iniziativa, il corretto funzionamento dell’INPS è fondamentale, poiché le decisioni dell’istituto incidono direttamente sulla vita e sul sostegno economico di molti cittadini.