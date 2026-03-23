Dalla memoria all’azione, il Premio “Laura Papadia” accende i riflettori contro la violenza di genere

PALERMO. A un anno dalla scomparsa della giovane palermitana Laura Papadia, uccisa a Spoleto il 26 marzo 2025, l’Associazione Millecolori APS ETS di Palermo promuove la Cerimonia di Premiazione del Premio “Laura Papadia”, inserita all’interno del progetto “Non M’Ama…M’Amo”, un’iniziativa che ha coinvolto oltre 350 studenti degli Istituti superiori di Palermo, dedicata alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere. L’evento si terrà giovedì 26 marzo, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso il Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa (Via Paolo Gili, 4 – Palermo) con una mattinata dedicata alla riflessione e all’approfondimento, attraverso interventi che affronteranno il fenomeno della violenza di genere da prospettive giuridiche, psicologiche, educative e culturali.

Saranno presenti Clio Di Guardo, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Palermo – Dipartimento “Codice Rosso”, che interverrà sul quadro normativo e sull’applicazione del Codice Rosso, approfondendo strumenti di tutela, tempi di intervento della giustizia e criticità nella gestione dei casi di violenza; Vincenza Zarcone, Presidente dell’Ordine Regionale siciliano degli Psicologi, che affronterà il tema dell’impatto psicologico della violenza sulle vittime e il ruolo fondamentale del supporto psicologico nei percorsi di uscita dalla violenza; Azzurra Tramonti, psicologa e psicoterapeuta dell’Associazione Millecolori e del Centro Antiviolenza “Lia Pipitone”, che porterà l’esperienza diretta del lavoro nei centri antiviolenza, illustrando i percorsi di accoglienza, ascolto e accompagnamento delle donne, e nell’occasione presenterà il nuovo Progetto “Domus” dell’Associazione Millecolori che prevederà un Gruppo di mutuo aiuto per i familiari delle donne vittime di violenza. Ivan Scinardo, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, e presidente della Giuria del Premio Papadia, interverrà sul valore del linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento educativo e di sensibilizzazione sociale, con particolare riferimento ai lavori realizzati dagli studenti. Adriana Argento, responsabile di Millecolori e del Centro Antiviolenza “Lia Pipitone”, insieme al Gruppo di Coordinamento del CAV “Lia Pipitone”, presenterà le attività del centro antiviolenza e l’importanza della rete territoriale nel contrasto alla violenza di genere, evidenziando il ruolo delle associazioni del terzo settore. Infine, Giorgia Sciacca, volontaria di Millecolori e del Centro Antiviolenza “Lia Pipitone”, referente nelle scuole superiori di Palermo del progetto “Non M’Ama…M’Amo” che ha portato al Premio Papadia, illustrerà il percorso educativo realizzato negli Istituti scolastici e il coinvolgimento attivo degli studenti nella prevenzione della violenza e nella promozione di relazioni sane. All’evento sarà presente anche la famiglia di Laura Papadia, la cui partecipazione rappresenta un momento di forte valore simbolico e umano, a testimonianza di un impegno condiviso nel trasformare il dolore in consapevolezza e azione contro ogni forma di violenza. È prevista inoltre la partecipazione istituzionale del Comune di Palermo e del Comune di Spoleto, a testimonianza dell’impegno condiviso delle amministrazioni locali. Il Comune di Spoleto, parte civile nel processo per Laura Papadia attualmente in corso, partecipa al Premio del 26 marzo con gli interventi dell’intera Giunta municipale, che saranno proiettati in un video. A seguire, si svolgerà la premiazione delle studentesse e degli studenti degli Istituti scolastici superiori del territorio palermitano coinvolti nel Progetto, che ha visto la partecipazione di oltre 350 giovani, protagonisti di un percorso di consapevolezza e cambiamento culturale. La giornata sarà moderata dalla giornalista di Tgs, Aurora Fiorenza. L’iniziativa rappresenta un’occasione per ricordare Laura Papadia, trasformando la memoria in impegno concreto e responsabilità collettiva. Perché ricordare è anche agire.