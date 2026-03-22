Da “Petrolio” di Pasolini a “Petrolio” di Guadagnuolo: arte, energia e diplomazia culturale nella genealogia delle crisi globali dal 1973 ad oggi

Roma – Il dialogo ideale tra il Petrolio di Pier Paolo Pasolini e il trittico Petrolio di Francesco Guadagnuolo permette di leggere mezzo secolo di storia energetica e geopolitica come un’unica linea di tensione che non si è mai interrotta. Pasolini aveva intuito che il petrolio non fosse soltanto una risorsa economica, ma un principio di potere capace di ridefinire i rapporti tra gli Stati, di condizionare la democrazia, di trasformare la struttura antropologica dell’Occidente. La crisi del 1973 rivelò con violenza questa verità: l’Occidente scoprì che la propria prosperità era appesa a un equilibrio fragile, esposto alle tensioni del Medio Oriente e alle decisioni di attori lontani. Guadagnuolo riprende questa diagnosi e la trasporta nel XXI secolo, trasformandola in immagine, in materia visiva, in un dispositivo di consapevolezza che non ricostruisce gli eventi, ma ne fa emergere la struttura profonda. Il trittico (cm 80×120 – tecnica mista e collage) si apre con il 1973 come origine della ferita energetica: non una rievocazione, ma il momento in cui la dipendenza diventa coscienza politica, quando l’interconnessione globale si rivela nella sua ambivalenza, promessa di sviluppo e insieme fragilità sistemica. Nel pannello centrale, la Terra risucchiata da un vortice oscuro diventa la figura del nostro presente, in cui ogni crisi regionale produce effetti planetari e la materia nera che avvolge il globo non è solo petrolio, ma il potere che attraversa rotte marittime, infrastrutture critiche, alleanze mutevoli. Il pannello dedicato al Medio Oriente contemporaneo mostra la persistenza di questa tensione: un territorio in cui energia e guerra si sovrappongono, rendendo evidente che la Pace non può essere pensata senza una revisione profonda degli equilibri energetici globali. Dietro questa sequenza, Guadagnuolo lascia affiorare un’eco della Primavera di Botticelli. Non come citazione estetica, ma come contrasto etico. Nel Quattrocento l’uomo viveva ancora in un rapporto diretto con la natura; l’allegoria botticelliana celebrava rinascita, amore, Pace, prosperità, un ideale umanistico in cui armonia e misura erano ancora possibili. Nel trittico di Guadagnuolo, quell’ideale appare dissolto, come se la Primavera fosse diventata un ricordo lontano, un orizzonte perduto. La sua presenza in filigrana amplifica la distanza tra ciò che l’umanità avrebbe potuto essere e ciò che è diventata: un mondo in cui la natura non è più compagna, ma sfondo ferito da un’energia che ha trasformato la politica, l’economia e la vita quotidiana. In questo contesto, la figura di Francesco Guadagnuolo come Ambasciatore di Pace dell’Universal Peace Federation assume un significato ulteriore. L’artista non utilizza il linguaggio visivo per denunciare o semplificare, ma per costruire consapevolezza. L’arte diventa un luogo in cui energia, geopolitica e sofferenza civile possono essere pensate insieme, senza riduzioni. La diplomazia culturale, nella sua visione, non è un complemento della politica, ma una sua estensione etica: uno spazio in cui le tensioni possono essere rese visibili e dunque discusse, comprese, trasformate. In un’intervista, Guadagnuolo afferma che essere Ambasciatore di Pace significa assumersi la responsabilità di guardare oltre il presente, perché la Pace non è un sentimento ma un lavoro quotidiano che richiede ascolto, mediazione, capacità di immaginare soluzioni che la politica spesso non riesce a vedere. Per scongiurare una guerra globale, sostiene che occorra ricostruire fiducia tra le potenze, riconoscere le interdipendenze che ci legano e affrontare la questione energetica come nodo centrale: finché l’energia sarà usata come arma, la Pace resterà fragile. Propone un cessate il fuoco immediato nelle aree di conflitto strategico, un tavolo multilaterale permanente che includa anche organizzazioni culturali e scientifiche, e una nuova visione geopolitica dell’energia fondata sulla cooperazione e non sulla competizione. L’arte, dice, non firma trattati, ma cambia lo sguardo; e senza un cambiamento dello sguardo, nessun trattato può durare. Il riferimento a Pasolini, in questo quadro, non è un omaggio letterario, ma un atto critico. Pasolini aveva individuato nel petrolio il nucleo di un potere capace di trasformare la società italiana e il suo immaginario; Guadagnuolo mostra come quel potere sia oggi globale, come continui a determinare scelte politiche, alleanze, conflitti. Dallo Stretto di Hormuz alle tensioni tra Iran e Stati Uniti, dalle alleanze variabili tra Arabia Saudita, Russia e Cina alla dipendenza europea da fornitori instabili, tutto conferma che il petrolio resta la leva strategica degli equilibri mondiali. Il trittico visualizza questa realtà e la trasforma in un invito a ripensare la politica internazionale non come gestione di crisi isolate, ma come costruzione di un ordine multilaterale capace di ridurre la vulnerabilità energetica e prevenire l’escalation dei conflitti. In questa prospettiva, l’opera di Guadagnuolo diventa un dispositivo di Pace. Non perché offra soluzioni immediate, ma perché permette di immaginare un mondo in cui l’energia non sia più vettore di guerra ma occasione di cooperazione. La continuità delle fragilità globali, resa visibile dall’artista, diventa così la base per un progetto politico fondato sul dialogo, sulla responsabilità e sulla costruzione di un futuro energetico più equo e sostenibile. L’arte, ancora una volta, non come ornamento della politica, ma come sua coscienza.