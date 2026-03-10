Corso BLSD alla ConSenso organizzato dal Rotary club di Caltanissetta: importante formazione rivolta agli operatori della cooperativa sociale nissena

CALTANISSETTA – Un corso BLSD per rafforzare le competenze di chi ogni giorno lavora accanto ai più fragili. Si è svolta nei giorni scorsi, nella sede di ConSenso in viale Trieste, la formazione dedicata al Basic Life Support and Defibrillation, organizzata dal Rotary Club Caltanissetta e rivolta agli operatori della cooperativa sociale nissena.L’iniziativa rientra tra le attività di servizio del Rotary e punta a diffondere la cultura del primo soccorso, elemento sempre più decisivo per intervenire tempestivamente in caso di emergenza cardiaca. A guidare il corso sono stati gli istruttori Valerio Cimino, Rita Marchese Ragona, Carmen Cammarata e Giuseppe Sagone, che hanno alternato lezioni teoriche a esercitazioni pratiche sull’uso del defibrillatore e sulle manovre salvavita.“È fondamentale diffondere la cultura della prevenzione e del primo soccorso – sottolinea la presidente del Rotary Club Caltanissetta, Ivana Guarneri – perché la formazione rende le comunità più sicure e consapevoli”.Apprezzamento anche da parte dello staff di ConSenso, che ha evidenziato l’importanza di acquisire competenze operative nei contesti educativi e assistenziali: “Formarsi al primo soccorso significa assumersi una responsabilità concreta: aumentare sicurezza, efficacia e attenzione verso chi assistiamo. Prendersi cura vuol dire anche essere pronti a intervenire”.Il corso rappresenta un nuovo tassello del percorso di collaborazione tra realtà del territorio impegnate nella promozione della solidarietà, della prevenzione e della responsabilità sociale. Un investimento sulle competenze degli operatori che contribuisce a costruire una comunità più preparata e attenta alla tutela della vita.