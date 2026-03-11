Contromano in centro ad Adrano con un’accetta in auto, denunciati dalla Polizia

Hanno percorso contromano e a tutta velocità una via del centro di Adrano (Catania) a bordo di un’auto con targhe appartenenti a un altro veicolo, senza assicurazione e revisione, con il conducente sprovvisto di patente. Due cittadini rumeni di 46 e 33 anni sono stati fermati e denunciati dalla Polizia durante un servizio di controllo straordinario del territorio. L’uomo alla guida della vettura ha tirato dritto per diversi metri fino a quando non si è trovato di fronte la volante e per sfuggire al controllo ha ingranato la retromarcia, cercando di trovare una possibile via di fuga. Le auto in sosta e la modesta larghezza della strada, però, l’hanno costretto a fermarsi. Il 46enne e il 33enne sono stati così raggiunti e bloccati dagli agenti che li hanno sottoposti a controlli per contestare le sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada. Durante gli accertamenti i due hanno mostrato un certo nervosismo e il passeggero ha iniziato a inveire contro i poliziotti, minacciandoli di morte. Dalla perquisizione dell’auto è emerso che i due avevano nascosto, tra il sedile passeggero e il freno a mano, un’accetta che è stata posta sotto sequestro. Dagli accertamenti, inoltre, è emerso che il veicolo aveva targhe appartenenti a un altro mezzo ed era privo di copertura assicurativa, revisione e documentazione al seguito. Inoltre, il conducente è risultato privo di patente di guida in quanto non l’aveva mai conseguita. L’auto è stata sequestrata e sono stati elevati i verbali previsti per le numerose infrazioni al Codice della strada. I due uomini sono stati denunciati per porto ingiustificato di oggetto atto a offendere e il passeggero anche per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. (Adnkronos)