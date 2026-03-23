Consumatori Illuminati: ottimi risultati per il progetto sull’energia di Federconsumatori Sicilia

Giunge al termine il progetto “Consumatori Illuminati”, finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell’avviso n. 2/2003 e realizzato da Federconsumatori nazionale in partenariato con le sedi regionali dell’associazione. Nella nostra isola il progetto è stato gestito da Federconsumatori Sicilia, tramite una serie di eventi di formazione e informazione destinati ai cittadini-consumatori e finalizzati a diffondere le nozioni di base, e anche alcune nozioni avanzate, sul risparmio energetico, le fonti rinnovabili e gli incentivi pubblici disponibili per l’efficientamento energetico degli edifici e per l’installazione di impianti domestici di produzione di energia verde. Nello specifico, Federconsumatori Sicilia ha svolto giornate in-formative a Castelvetrano, Ragusa, Palermo, Enna, San Cataldo (CL), Carini (PA, due giornate) e Caltanissetta. Consumatori Illuminati ha visto la collaborazione di CGIL, SPI, FISAC e di alcuni Comuni che hanno ospitato le giornate in-formative. Hanno collaborato anche l’Università della Calabria, l’associazione Ènostra, un ricercatore dell’Università Tor Vergata di Roma, l’associazione Next – Nuova Economia per Tutti, l’associazione LiberAcqua e società attive nel settore delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Il cuore del progetto, però, è stata l’apertura di 5 sportelli dedicati ai temi dell’energia e del risparmio energetico. Questi sportelli hanno accolto il pubblico a Palermo, Carini, San Cataldo, Enna e Mascalucia, per due giorni a settimana, dando informazioni a decine e decine di utenti. Parallelamente, è stata effettuata una intensa attività di comunicazione, sia tramite l’invio di comunicati stampa sia tramite pubblicazioni sui social network di materiale video prodotto da Federconsumatori Sicilia. C’è stato anche un interessamento della stampa locale, a testimonianza dell’importanza dei temi oggetto del progetto. “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, o che hanno collaborato per le singole iniziative – commenta Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia – L’energia è uno dei grandi temi di cui la nostra associazione di tutela dei diritti dei consumatori si occupa di più e da più tempo, perché è centrale nella vita di ogni famiglia. Per questo – conclude La Rosa – crediamo nell’importanza di progetti come Consumatori Illuminati, che ci permettono di raggiungere più utenti e di dare loro informazioni che, altrimenti, potrebbero ricevere solo da aziende o consulenti privati, che ovviamente potrebbero non essere sempre disinteressati e totalmente sinceri”.