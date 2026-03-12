Consorzio Universitario di Caltanissetta, si è insediato il Comitato Tecnico

Accolto dal CDA composto dal Presidente Gianluca Tumminelli e dai componenti Alessandro Maira e Francesco Marra si è insediato il Comitato Tecnico Consultivo Territoriale del Consorzio.

I componenti, indicati dai Soci del Consorzio (Comune di Caltanissetta, Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, Camera di Commercio, ASP e CEFPAS) sono il Dott. Giovanni Ciaccio, l’Arch. Andrea Cristiano Maria Milazzo, il Dott. Carlo Sorbetto, l’Avv. Manlio Sortino, il Dott. Attilio Ristagno.



Il Comitato ha provveduto ad eleggere all’unanimità il Presidente, Dott. Giovanni Ciaccio ed a programmare le attività che, come da statuto si concreteranno, in collaborazione con il CDA, nella missione istituzionale di raccordo tra gli stakeholders territoriali, le rappresentanze studentesche ed i soci, al fine di rendere l’offerta formativa ed i servizi agli studenti sempre più adeguati, ed individuare così sempre più la Città di Caltanissetta quale nodo essenziale della Formazione Superiore Accademica Siciliana.