Ciclone Harry, Savarino: «Ristori ai balneari in tempi record, aiutiamo gli imprenditori a rialzarsi prima dell’estate»

«I primi ristori nei confronti delle imprese balneari danneggiate dal ciclone Harry stanno partendo in tempi record. Il governo Schifani, che sin da subito si è mosso per aiutare questo settore sia con stanziamenti economici che snellendo le varie procedure per la ricostruzione, ha mantenuto la promessa di far arrivare velocemente gli aiuti, in modo da permettere alle attività di sostenere le spese più urgenti per ripartire in vista della stagione estiva. Siamo tutti molto vicini a questi imprenditori e continuiamo a lavorare affinché la Sicilia possa farsi trovare pronta ad accogliere i turisti che ogni anno affollano le sue spiagge».

Lo ha detto l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, che ha partecipato alla cabina di regia sull’emergenza che si è riunita oggi a Palazzo d’Orléans a Palermo