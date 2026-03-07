Ciclone Harry, riprende la circolazione ferroviaria fra Messina e Taormina

Sono stati ultimati ieri gli interventi da parte di Rete ferroviaria italiana che hanno permesso di ripristinare la funzionalità della linea interrotta a causa dei danni provocati dal ciclone Harry che si è abbattuto sul Mediterraneo centrale dal 16 al 23 gennaio scorsi. Oggi è ripreso il servizio commerciale fra le stazioni di Messina e Taormina-Giardini Riprende anche il traffico merci nello scalo di Catania Bicocca. Gli interventi di Rfi sono stati concentrati al ripristino di intere porzioni di linea totalmente asportate durante l’evento meteo eccezionale. I punti maggiormente colpiti sono stati nei pressi della stazione di Taormina, fra Taormina e Letojanni e tra Letojanni e Sant’Alessio, nonché tra Ali Terme e Scaletta Zanclea, dove sono stati effettuati interventi di ricostruzione totale del corpo del rilevato. Rfi ha attivato, dall’inizio dell’emergenza, fino a 8 squadre per il ripristino della sede ferroviaria, per un totale di circa 60 maestranze che hanno operato giorno e notte. Effettuati anche interventi per liberare i circa 32 km di linea ferroviaria dai detriti. (ANSA).