CIA Sicilia: ad Enna le Assemblee Elettive di ANP, AGIA e Donne in Campo.

Si sono tenute lo scorso 12 marzo nel salone di rappresentanza della CIA Sicilia ad Enna le Assemblee elettive delle Associazioni della Confederazione: ANP (Associazione Nazionale Pensionati), AGIA (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli) e Donne in Campo. Una giornata intensa di confronto e partecipazione che ha visto la presenza di dirigenti regionali, rappresentanti nazionali e numerosi associati.

Durante l’Assemblea elettiva dell’ANP-CIA è stato approvato il documento programmatico regionale, elaborato sulla base del documento nazionale, che traccia le linee di lavoro per i prossimi anni. Nel documento si evidenzia la complessità del contesto sociale ed economico degli ultimi anni. Gli anziani, in particolare, si trovano oggi a fronteggiare pensioni insufficienti rispetto al costo della vita e crescenti difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari.

Il Presidente regionale ANP, Rosario La Tona, nella sua relazione ha richiamato la necessità di rafforzare l’impegno dell’Associazione nella costruzione di sinergie sociali e istituzionali, a partire da un valore fondamentale: la pace. Ha quindi affrontato i temi delle pensioni agricole e delle criticità che interessano le aree interne della Sicilia, territori sempre più colpiti dallo spopolamento e dalla carenza di servizi.

All’assemblea è intervenuto anche il Vice Presidente nazionale ANP, Matteo Valentino, che ha ricordato l’impegno svolto negli ultimi quattro anni dall’Associazione tra i quali anche i momenti conviviali che sono stati importanti occasioni di confronto politico e istituzionale sui temi della previdenza, della sanità pubblica e della sicurezza.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle relazioni delle altre associazioni del sistema CIA.

La Presidente regionale di Donne in Campo, Rosa Giovanna Castagna, ha sottolineato il ruolo sempre più significativo delle imprese agricole femminili, capaci di coniugare tradizione e innovazione, sostenibilità e sviluppo, contribuendo alla crescita economica e alla coesione sociale dei territori. Tra le principali sfide restano l’accesso al credito, le pari opportunità, il riconoscimento dei ruoli di leadership e il miglioramento dei servizi nelle aree interne.

Il Presidente regionale AGIA, Riccardo Randello, ha invece evidenziato la resilienza dei giovani agricoltori siciliani di fronte alle difficoltà legate ai cambiamenti climatici e all’instabilità dei mercati, sottolineando come innovazione, tecnologia e sostenibilità rappresentano le leve fondamentali per garantire futuro e competitività all’agricoltura dell’isola.

A chiudere i lavori è stato il Presidente regionale della CIA Sicilia, Graziano Scardino, che ha richiamato l’attenzione sulle principali criticità che oggi interessano il settore agricolo: dagli effetti degli eventi climatici estremi, come il ciclone Harry, al caro carburanti e materie prime, fino alle tensioni geopolitiche internazionali e alle sfide legate alla riforma della PAC e agli accordi commerciali internazionali.

La giornata si è conclusa con l’elezione dei nuovi organismi dirigenti e con la riconferma, per un secondo mandato, dei presidenti uscenti Rosario La Tona (ANP Sicilia), Riccardo Randello (AGIA Sicilia) e Rosa Giovanna Castagna (Donne in Campo Sicilia). Sono stati inoltre nominati i delegati che rappresenteranno la Sicilia alla prossima Assemblea elettiva nazionale.

Le assemblee di Enna hanno confermato la vitalità del sistema CIA e la volontà delle sue associazioni di continuare a lavorare insieme per rafforzare l’agricoltura, le comunità rurali e il tessuto sociale dell’isola.