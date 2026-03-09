Centro per l’Impiego di Caltanissetta, FP CGIL chiede incontro urgente: “Chiarezza su sicurezza e possibile trasferimento degli uffici”

La FP CGIL di Caltanissetta chiede un incontro urgente con la direzione del Centro per l’Impiego di Caltanissetta per fare chiarezza sulle condizioni di sicurezza degli uffici e sulle voci relative a un possibile trasferimento delle sedi operative. La richiesta è stata formalmente inviata al dirigente responsabile Dott. Calogero Fulvio Lunetta e, per conoscenza, al Dipartimento Regionale del Lavoro della Regione Siciliana, nell’ambito dei diritti di informazione e confronto previsti dal contratto collettivo regionale. A sollecitare l’iniziativa sindacale sono alcune notizie informali che parlano di un possibile trasferimento degli uffici del Servizio VIII del Centro per l’Impiego in altri locali della città. A questo si aggiunge un recente episodio che ha coinvolto una lavoratrice, nell’ unico ascensore funzionante a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori del Centro per l’Impiego, dell’Ispettorato del Lavoro e di altri uffici presenti nello stabile di via S. D’Acquisto, nonché degli utenti che vi accedono quotidianamente dove attualmente si trovano parte degli uffici. Un fatto che, secondo la FP CGIL, rende necessario verificare con attenzione le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e le eventuali criticità strutturali, anche alla luce degli obblighi previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sindacato chiede quindi all’Amministrazione chiarimenti su tre punti principali: le condizioni di sicurezza nelle due sedi del Centro per l’Impiego di Caltanissetta, in via Sallemi e in via S. D’Acquisto; l’eventuale trasferimento degli uffici in altri locali della città; possibili riorganizzazioni delle attività e dei servizi che potrebbero avere ricadute sulle condizioni di lavoro del personale e sull’erogazione dei servizi ai cittadini. “La richiesta di incontro – sottolinea la FP CGIL di Caltanissetta – è finalizzata ad avviare un confronto trasparente con l’Amministrazione per tutelare lavoratrici e lavoratori e garantire il buon funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego”.