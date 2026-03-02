Centro di Diabetologia Pediatrica di Caltanissetta: il consiglio comunale presenta una mozione per un intervento urgente

La proposta è stata presentata dalla VI commissione consiliare di cui è presidente Vincenzo Piscopo

Il presidente della VI commissione consiliare “Sanità” del Comune di Caltanissetta, Vincenzo Piscopo, esprime soddisfazione per l’approvazione della proposta di deliberazione n. 11 del 19/02/2026: “Mozione – Consolidamento urgente del Centro di Diabetologia della età evolutiva della ASP di Caltanissetta” da parte del Consiglio Comunale avvenuta durante la seduta del 26 febbraio.

Un risultato ottenuto grazie all’impegno e alla sensibilità del presidente Piscopo e al costante e proficuo confronto l’Associazione Giovani Diabetici del Centro Sicilia, presieduta da Emanuel M. Di Vita.

Insieme ai consiglieri abbiamo seguito con convinzione l’iter dell’atto rappresentando con forza le esigenze delle famiglie e dei giovani pazienti.

Il diabete mellito di tipo 1 è una patologia cronica in costante aumento che colpisce bambini, adolescenti e giovani adulti. L’incidenza cresce progressivamente, interessando con sempre maggiore frequenza minori sotto i 14 anni. Centinaia di famiglie dei territori di Caltanissetta, Agrigento ed Enna fanno riferimento al Centro di Riferimento Regionale per la Diabetologia Pediatrica di Caltanissetta, uno dei quattro centri siciliani dedicati alla cura del diabete in età evolutiva.

“Oggi il Centro opera in condizioni di forte criticità – ha spiegato il presidente Piscopo -: un solo pediatra diabetologo, peraltro in regime di proroga, una nutrizionista e un’infermiera dedicata. L’assenza di un secondo medico e di una figura di sostegno psicologico mettono a rischio la continuità assistenziale e la qualità delle cure, in contrasto con quanto previsto dal Piano Nazionale sulla Malattia Diabetica e dalla normativa regionale.

Con la mozione approvata oggi si impegna il Sindaco e la Giunta a intervenire con urgenza presso le sedi opportune, affinché vengano attivate le procedure idonee”.

Si chiede, in particolare:

-l’individuazione di un secondo pediatra diabetologo;

– l’assunzione e stabilizzazione di uno psicologo dedicato;

– il potenziamento del Centro di Caltanissetta quale hub di riferimento regionale.

“La tutela della salute dei bambini e degli adolescenti non può subire arretramenti – ha concluso Piscopo -. Le famiglie hanno diritto a certezze, continuità e qualità dell’assistenza.

Oggi il Consiglio Comunale, attraverso la VI Commissione Sanità, ha assunto una posizione chiara: il Centro di Diabetologia Pediatrica di Caltanissetta va rafforzato, non smantellato”.