Catania, il presidente del Tar Savasta: “Diventiamo medici per curare la nostra terra”

“Facciamo sentire la nostra voce in questa Sicilia, in questa Italia. Diventiamo medici attenti alla cura delle ferite della nostra Terra. Lo dobbiamo a noi stessi e alle future generazioni. Non rassegniamoci a un destino ineluttabile. Non rassegniamoci all’abitudine del niente è possibile fare per migliorare la nostra società”. Lo afferma il presidente del Tar di Catania, Pancrazio Maria Savasta, nella conclusione della sua relazione per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario- “‘L’abitudine è la più infame delle malattie perché ci fa accettare qualsiasi disgrazia, qualsiasi dolore, qualsiasi morte’, così Oriana Fallaci. Noi – aggiunte il presidente Savasta – come Tribunale, dobbiamo mantenere sempre alta la coscienza per tutto quello che facciamo, nella consapevolezza che anche noi giudici siamo giudicati per l’impegno e l’attenzione che mettiamo nel nostro lavoro e dipende solo da noi offrire ai cittadini le ragioni per riacquistare fiducia nelle istituzioni, fiducia che troppo spesso è sopraffatta a fronte dell’indifferenza e della incapacità di dare risposte in termini di efficienza e competenza. Ho sempre pensato che non è difficile. Basta volerlo – conclude – ed essere disposti a offrire la nostra libertà al servizio degli altri, unico modo per essere davvero liberi”. “Con questo impegno – conclude il presidente Savasta – rinnovo anche quest’anno il mio sincero ringraziamento ai presidenti, ai colleghi, al segretario generale, al personale amministrativo, agli avvocati e a tutti gli operatori del diritto per tutto quello che è stato e sarà ancora fatto a tutela dei cittadini, delle imprese e della legalità che muove l’attività della Pubblica amministrazione”. (ANSA).