Catania, 36enne trovata morta: indagini

E’ giallo su una donna trovata morta ieri sera in uno stabile tra via Domenico Tempio e via Aretusa a Catania. Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile e i vigili del fuoco. E’ stato accertato che si trattava di una 36enne di origine rumena dedita alla prostituzione. Anche se ancora non c’è la certezza, sembrerebbe che sia stata uccisa da qualcuno, in quanto sul suo corpo sono stati trovati diversi lividi. La Procura della Repubblica del capoluogo etneo ha avviato le indagini riguardo la causa della morte. (ITALPRESS)