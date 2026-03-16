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Carceri: Mattarella, piaga suicidi non si attenua, è sconfitta Stato

Redazione

Carceri: Mattarella, piaga suicidi non si attenua, è sconfitta Stato

Lun, 16/03/2026 - 19:10

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“Naturalmente vi sono tanti problemi che tutti conosciamo. Il primo dei quali è la piaga dei suicidi dei detenuti che non si attenua. Ciascuno di questi casi è una sconfitta dello Stato, a cui sono affidate le vite dei detenuti”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria in occasione del 209esimo anniversario della sua costituzione.

“Vi è inoltre una un’esigenza che va sviluppata sempre di più e che voi conoscete meglio di ogni altro, perché la vivete giorno per giorno, quella della finalità di reinserimento, di recupero dei detenuti. Per tutti, particolarmente per i più giovani. È non soltanto un obbligo costituzionale, ma è una scelta di civiltà, ed è anche un investimento per la sicurezza della cittadinanza. Perché l’opera di recupero, quando svolta, conduce a una recidiva estremamente bassa, e quindi è responsabilità che la Repubblica deve coltivare concretamente il più possibile”, ha aggiunto il Capo dello Stato

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