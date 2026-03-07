Carburanti: Unc, gasolio self sfonda 2 euro/litro in autostrada

In autostrada, secondo i dati di oggi del Mimit, il gasolio in modalita’ self service sfonda i 2 euro al litro, salendo dai 1,983 euro al litro di ieri ai 2,009 di oggi, +1 euro e 30 cent per un pieno di 50 litri. Se ieri la benzina era arrivata alla soglia di 1,8 euro solo in autostrada, Calabria e a Bolzano, oggi si aggiungono Basilicata, Sicilia, Trento e Valle d’Aosta.

E’ quanto emerge dallo studio dell’Unione Nazionale Consumatori basato sulle medie regionali e autostradali calcolate oggi dal Mimit. Per Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori “Va bloccata immediatamente questa escalation con un’iniziale riduzione delle accise di 10 centesimi, un intervento ragionevole e facilmente finanziabile, che riporterebbe i prezzi ai valori piu’ o meno di 12 mesi fa e frenerebbe l’impennata”.

“Insomma, non chiediamo la luna. Ma data la velocita’ con la quale si adeguano i carburanti alle speculazioni in corso, va fatto subito – sottolinea Dona – , in settimana, prima che questi rincari inneschino una reazione a catena sull’inflazione, altrimenti poi si rischia di dover intervenire come fece Draghi, con un abbattimento delle accise di 25 cent, 30,5 cent conteggiando anche l’Iva, ma che implicherebbe una perdita per l’erario di 1 miliardo al mese”. “Per le bollette, invece, considerato che saranno gli indici mensili di marzo come il Pun a farle decollare, si puo’ ancora attendere una quindicina di giorni prima di agire, verificando che succede in Iran” prosegue Dona.

“Rispetto a quanto annunciato ieri da Arera, bene l’intervento sulla prossima stagione termica, ma e’ evidente che e’ il Governo che deve intervenire sulle bollette di marzo e di aprile, soprattutto per l’elettricita’, considerato che i caloriferi saranno spenti in tutta Italia dal 15 aprile e i consumi di gas sono ora relativamente bassi” conclude Dona. Rispetto alle classifiche regionali dei carburanti piu’ cari, per il gasolio vince Bolzano, seguito da Trento e dalla Sicilia, per la benzina la medaglia d’oro va a Bolzano, poi Calabria e Basilicata