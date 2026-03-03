Capacity Building Spiagge: continua la formazione nei comuni costieri del Trapanese

Trapani – Il GAL Pesca Trapanese, in collaborazione con Accademia Eraclitea e Kepos Group, dà il via al nuovo ciclo di incontri formativi nell’ambito del programma Capacity Building Spiagge, tre appuntamenti rivolti ai referenti comunali e ai gestori dei lidi balneari del territorio provinciale. Gli incontri saranno tenuti da Francesco Seidita per Kepos Group e da Stefano Fantini della Q-Aid.

Le giornate si terranno tra il 3 e il 5 marzo in tre diversi comuni costieri, portando il progetto direttamente nei territori interessati.

Si parte il 3 marzo da Custonaci (Palazzo Comunale, Via Scurati s.n.), per proseguire il 4 marzo a Paceco (Online) e concludere il 5 marzo a Petrosino (Aula Consiliare, Piazza della Repubblica).

Ogni giornata è strutturata in due sessioni distinte: al mattino, a partire dalle ore 9:00, gli incontri sono riservati ai referenti comunali; nel pomeriggio il programma prosegue con i gestori dei lidi.

Il percorso formativo si inserisce nella più ampia strategia del GAL Pesca Trapanese per rafforzare le competenze degli operatori locali e promuovere una gestione integrata, sostenibile e consapevole delle risorse costiere, in linea con gli obiettivi della programmazione europea del settore ittico e marittimo.