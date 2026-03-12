Caltanissetta, violano il divieto di avvicinamento: 2 arresti della Polizia

La Polizia di Stato a Caltanissetta ha tratto in arresto due persone, entrambe per il reato di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Nel pomeriggio di ieri, nella sala operativa della Questura, l’operatore di polizia deputato al controllo dei braccialetti elettronici ha rilevato che il dispositivo in uso a un quarantasettenne, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento poiché indagato per maltrattamenti, si trovava a una breve distanza dall’abitazione della persona offesa, in violazione delle prescrizioni imposte dal Giudice. L’equipaggio di una volante, allertato dalla sala operativa, ha rintracciato l’uomo traendolo in arresto in flagranza. La Squadra Mobile ha, invece, arrestato un trentenne, sottoposto alla medesima misura cautelare poiché indagato per rapina commessa in danno dei propri genitori, di seguito al provvedimento di aggravamento del divieto di avvicinamento, sostituito con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per aver trasgredito alle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.