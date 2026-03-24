Caltanissetta. Via libera dal Ministero: l’Amministrazione “salva” il progetto di riqualificazione dell’ex Caserma Cap. Franco

Importante svolta per il futuro della riqualificazione urbana della città. Il Ministero dell’Interno ha formalmente accolto la richiesta avanzata dall’Amministrazione per il trasferimento del finanziamento relativo ai lavori presso l’ex Caserma Capitano Franco, sita in viale della Regione, dai fondi europei PNRR alle risorse nazionali.

Il Comune di Caltanissetta, lo scorso dicembre 2021, era infatti risultato beneficiario di un contributo complessivo di 7,5 milioni di euro. L’Amministrazione Tesauro, rilevata l’assenza di una precedente linea progettuale, si è attivata celermente per il conferimento dei relativi incarichi esterni e la realizzazione della progettazione correlata, al fine di prevenire il pericolo di perdere fondi a beneficio della comunità.

L’intervento, infatti, prevede la trasformazione dell’ex refettorio in un centro diurno ludico per minori (dai 4 ai 18 anni), la creazione di una biblioteca multimediale e la riqualificazione integrale delle aree verdi.

L’inizio dei lavori, però, è stato ostacolato da un complesso iter giudiziario amministrativo. Dopo l’indizione della gara d’appalto nell’aprile 2025, la ditta prima classificata aveva presentato difatti un ricorso al TAR Sicilia.

Il tempo assorbito dal contenzioso, dunque, ha reso inattuabile il rispetto della scadenza PNRR fissata per il 30 giugno 2026. Il Ministero, riconoscendo l’oggettività del ritardo non imputabile all’Amministrazione comunale, ha autorizzato il passaggio ai fondi nazionali, concedendo una nuova e più ampia finestra temporale: i lavori dovranno ora essere conclusi entro il 31 dicembre 2027.

“Accogliamo con grande soddisfazione il riscontro positivo del Ministero dell’Interno – ha commentato il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro. Questa decisione mette in sicurezza un progetto ambizioso e fondamentale per la nostra comunità, che rischiava di naufragare a causa delle lungaggini giudiziarie che ci hanno impedito di rispettare le tempistiche del PNRR. La nostra Amministrazione ha agito con prontezza per garantire che i 7,5 milioni di euro restino a disposizione di Caltanissetta, assicurando ai nostri giovani nuovi spazi di aggregazione e cultura e a tutti i cittadini un’area verde rinnovata e nuove strutture al passo con la modernità e con il progresso digitale”.

Anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Calogero Adornetto, ha espresso soddisfazione per il parere positivo ricevuto dal Ministero: “Il passaggio ai fondi nazionali è un risultato di grande rilievo, frutto dell’impegno del Sindaco e del lavoro costante della Direzione II e del Dirigente Giuseppe Tomasella. Nonostante il blocco causato dal ricorso al TAR, non abbiamo mai smesso di cercare una soluzione a beneficio della nostra comunità. Con la nuova scadenza al 2027, abbiamo ora il tempo necessario per procedere alla stipula del contratto e all’avvio dei cantieri in totale serenità, garantendo alla città un’opera eseguita a regola d’arte.

Contiamo di cominciare i lavori già nel prossimo mese e di portarli a termine ben prima del 31 dicembre 2027, così da offrire alla città un’area pubblica del tutto rinnovata e pienamente fruibile”.