Caltanissetta, TARI 2026 e bonus rifiuti: slitta il pagamento della prima rata prevista per il 16 marzo

Il Comune di Caltanissetta informa i contribuenti che l’invio degli avvisi di pagamento relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno d’imposta 2026 – subirà uno slittamento temporale per consentire una corretta applicazione delle delle novità introdotte dal D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, inerente le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate (cd. bonus sociale per i rifiuti).Pertanto, il pagamento della prima rata, previsto per il 16 marzo, si intende prorogato sino alla ricezione dell’avviso di pagamento e non saranno applicate sanzioni e interessi qualora il pagamento della prima rata venga effettuato entro 10 giorni dalla ricezione dell’avviso.Si evidenzia in ogni caso che l’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esonera il contribuente dall’obbligo di pagamento; tali avvisi di pagamento saranno resi disponibili nell’area riservata del portale tributi, consultabile all’indirizzo: https://linkmate.servizienti.it/linkmateWeb/login?c=B429 Seguirà successiva comunicazione in merito all’avvio della spedizione degli inviti di pagamento.