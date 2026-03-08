Caltanissetta, #StopViolenza: workshop gratuito di difesa personale promosso dal coordinamento di SLP CISL Poste

In occasione dell’8 marzo il coordinamento di SLP CISL Poste di Caltanissetta, ha promosso un workshop gratuito di difesa personale nell’ambito della campagna #StopViolenza, nata con l’obiettivo di sensibilizzare la società e fornire strumenti concreti di prevenzione e sicurezza per le donne. L’iniziativa, organizzata dal “Coordinamento Donne e Politiche di Genere” e il “Coordinamento Giovani SLP CISL Poste”, è stata promossa sul territorio dal Coordinatore Provinciale Fabio Puzzanghera insieme al coordinamento donne e giovani guidato da Luisa Ciulla e Paola Alessi di Poste Italiane. L’obiettivo fondamentale è stato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica fornendo strumenti utili per la tutela attraverso la promozione sul territorio di corsi gratuiti di autodifesa personale, in collaborazione con associazioni e istituzioni competenti, affiancati da percorsi di supporto psicologico, rafforzamento dell’autostima e life coaching, come strumenti di emancipazione e consapevolezza. Il workshop si è svolto nella giornata di sabato 7 marzo presso la palestra FightClub di Caltanissetta dove, sotto la guida del maestro Giovanni Mirasole, le partecipanti hanno appreso alcune tecniche per difendersi da diversi tipi di aggressione, inclusi blocchi, schivate, uso della voce e colpi strategici, nonché una corretta gestione della paura al fine di controllare il panico cercando di reagire lucidamente durante un’aggressione. E’ stato altresì importante conoscere il quadro legislativo italiano sulla legittima difesa e il suo campo di applicazione. L’iniziativa, oltre ad affrontare gli aspetti pratici connessi alla tematica specifica, ha voluto rimarcare l’importanza e la necessità di momenti formativi utili all’accrescimento della consapevolezza del contrasto ad ogni forma di violenza di genere, nell’auspicio di una presa di coscienza che possa permeare la quotidianità della nostra società.