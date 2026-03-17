Caltanissetta. Servizio di chiamata alla Polizia Locale. Il Comandante Campanella: “il servizio è attivo dalle 07:00 alle 24:00”

Il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Caltanissetta Raffaele Campanella è intervenuto in merito alla vicenda che un cittadino nisseno ha denunciato con una lettera aperta, inviata alla stampa locale, inerente l’occupazione di un posto per disabili da un veicolo senza contrassegno e la mancata risposta alla telefonata notturna effettuata, all’01.30, al Comando di Polizia municipale.

“Come cittadino e come Comandante del Corpo di Polizia locale del Comune di Caltanissetta mi rammarico di quanto avvenuto al giovane e le difficoltà che ha dovuto affrontare per cercare un parcheggio idoneo alla sua vettura e dover percorrere quasi 500 metri prima di raggiungere la sua abitazione – ha spiegato il Comandante Campanella -. È doveroso, però, precisare che il Comando della Polizia municipale effettua il servizio dalle ore 07.00 del mattino fino alle 24.00. Oltre questo orario è possibile contattare le altre forze dell’ordine per farle intervenire a supporto. Una criticità legata alle risorse finanziarie che non è circoscritta al nostro Comune ma che, purtroppo, è estesa e condivisa in tutto il territorio italiano”.

Il Comune di Caltanissetta, infine, ricorda che è vietato occupare i posti riservati ai disabili senza essere in possesso di opportuno contrassegno per veicoli a servizio dei disabili.

I posti, adeguatamente indicati con segnaletica orizzontale e verticale, infatti, non sono da considerare come una gentile concessione ma una necessità per alcune categorie di persone e che l’infrazione è punibile con un’ammenda quantificabile fino a 990 euro, rimozione del veicolo e la decurtazione di 5 punti della patente. Un divieto valido anche per ciclomotori e motoveicoli a due ruote.