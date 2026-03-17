Caltanissetta. “Salto nel vuoto”, inaugurata la teatreria per adulti e bambini di Stefania Zigarella: il teatro come guida per crescere insieme

È stata inaugurata lo scorso sabato, 14 marzo, al centro sportivo “Il poggio” a Caltanissetta, la teatreria per adulti e bambini della Fabbrica del Teatro “Salto nel vuoto” di Stefania Zigarella.Tra forti emozioni e un’ampia partecipazione di pubblico si è alzato il sipario su un luogo dove l’arte e la cultura si incontrano per dare vita a un’esperienza dedicata ad adulti e bambini, dove creare, esprimersi e crescere insieme utilizzando il teatro come guida e come strumento di scoperta personale.

“Mi piace pensare che questo sia un posto dove ci sia uno scambio che crei – ha dichiarato la presidente Stefania Zigarella –. Un posto dove grazie a un dare e avere in termini di emozioni e di crescita si possa giungere insieme alla creazione di qualcosa che sia occasione di miglioramento di sé, ma anche di comprensione di accettazione di se stessi.”Ospite della serata è stato l’artista Giovanni Ruffino che con lo spettacolo “Zvanì” ha donato momenti di gioia e di divertimento ai più piccini.La teatreria “Salto nel vuoto” è un luogo pieno di energie, dove si rallenta e dove si trova l’occasione di chiudere fuori dalla porta il caos quotidiano per respirare. Continua la presidente Zigarella: “Il teatro è una fonte inesauribile di ineguagliabili risorse.

Il teatro accompagna, assiste, dà strumenti utili per affrontare la vita di tutti i giorni. Il teatro costruisce senza troppo rumore, in silenzio, mattone dopo mattone. E la solidità di quello che riesce a creare non ha eguali.”Ad affiancare Stefania Zigarella lungo il cammino di “Salto nel vuoto” quattro donne: Rossella Dammacco, Debora Scarfia, Sefora Edith Bello e Nunzia Caricchio.“La declinazione di quest’arte immensa è coloratissima e variegata – ha proseguito –, ed è per questo che accanto a me ho altre quattro docenti che hanno deciso di salire a bordo e di sposare questo percorso creativo a tutto tondo.”Stefania Zigarella conduce i corsi di teatro e di dizione, Rossella Dammacco guida il laboratorio di esplorazione sonora “Giocomusica”; Debora Scarfia è il timoniere di “Arte in scena”, attività di manipolazione, conoscenza ed esplorazione di arti sceniche; Sefora Edith Bello è la guida per lo yoga bimbi; Nunzia Caricchio con “Il baule delle storie” conduce i laboratori di lettura e di scrittura, per avvicinare ai libri e insegnare l’arte di raccontare storie.

“Voglio ringraziare chi ha scelto di intraprendere insieme a me questo viaggio – ha concluso la presidente Stefania Zigarella –. Grazie a mio marito Angelo Cammalleri che ogni volta che ho tirato i remi in barca mi ha spinta a navigare di più. Grazie al nostro amico Andrea che ci ha accolto nella grande famiglia dell’Unci; grazie alle mie preziose amiche che gioiscono insieme a me a ogni conquista. Grazie alla mia famiglia, a Salvo Alù, architetto e vero oracolo d’estetica; grazie alle mie maestre del cuore, Letizia, Massi e Giorgia che hanno l’indiscusso merito di aver riacceso una scintilla che forse non si era mai spenta. Grazie ai miei figli Celeste e Flavio, perché senza di loro non avrei mai capito il senso di tutta questa strada. Il senso lo hanno insegnato loro a me, perché ‘mamma voglio fare teatro con te’ è stata l’esplosione più grande e fragoroso mai sentita prima”.