Caltanissetta, Robocup Junior 2026: l’ITET “Rapisardi Da Vinci” supera le regionali e si prepara ad affrontare le fasi nazionali

L’ITET Rapisardi Da Vinci di Caltanissetta si distingue ancora una volta nel panorama delle competizioni dedicate alla robotica educativa. Sabato sette marzo, la squadra formata dagli studenti della quarta B dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, Chiara Fabiano, Flavio D’Amico e Rinzivillo Eros, ha superato la selezione territoriale siciliana del Robocup Junior 2026 nella categoria Rescue Line accedendo alle competizioni nazionali. La competizione si è svolta presso la sede STMicroelectronics di Catania ed è stata organizzata in collaborazione con l’Istituto Archimede di Catania, l’Università di Catania e Confindustria, con l’obiettivo di promuovere tra gli studenti l’interesse per la robotica, l’intelligenza artificiale e le discipline STEM.











Il percorso di preparazione è stato seguito dai docenti Fabio Capraro e Manuela Musumeci, referenti del progetto Robocup Junior, che hanno accompagnato gli studenti nello sviluppo del robot e nella preparazione alla gara, valorizzando sia le competenze tecniche sia quelle legate al lavoro di squadra e alla progettazione. La partecipazione alla Robocup Junior rappresenta un’importante opportunità formativa per gli studenti, permettendo loro di mettere in pratica conoscenze e competenze nell’ambito della robotica e delle nuove tecnologie. L’istituto continua infatti a promuovere attività e progetti dedicati alla robotica educativa e all’intelligenza artificiale, anche attraverso la curvatura “Robotica e Intelligenza Artificiale” attiva all’interno dell’indirizzo di studi.