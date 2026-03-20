Caltanissetta, Risiko Club Ufficiale “Eclettica”: i risultati del primo turno del XXIII torneo

Giovedì, presso Eclettica Street Factory, si è giocato il primo turno di gioco del XXIII torneo interno (campionato periodico) valido per il Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno “Eclettica”. Diciannove gli iscritti al torneo divisi in quattro tavoli, tre composti da 5 giocatori ed uno da 4. Questa la formazione dei tavoli: tavolo 1: Luigi Tricoli, Mariella Brucculeri, Claudio Lombardo e Armando Turturici. Tavolo 2: Calogero Maira, Giulia Gulino, Martino Brucato, Giancarlo Ciulla e Salvatore Pecoraro. Tavolo 3: Maria Pia Matraxia, Vincenzo Falzone, Giovanna Sollima, Michele Cammarata e Gioele Gulizia. Tavolo 4: Maurizio Giunta, Simone Pecoraro, Andrea Kiswarday, Gabriele Taschetti e Fabrizio Butera. Dopo circa due ore di gioco e dopo la classica “sdadata” hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Luigi Tricoli, Giulia Gulino, Gioele Gulizia e Simone Pecoraro che conquistano la prime posizioni della classifica provvisoria. “Siamo alla prima giornata di questo secondo torneo 2026 e già qualche sorpresa c’è – dichiarano da direttivo – la vittoria di Gioele Gulizia che conferma il suo ottimo stato di forma e la vittoria di un ritrovato Simone Pecoraro che, nonostante sia partito con l’handicap di non riuscire a conquistare territori, nella parte finale della partita è riuscito a conquistare territori in obiettivo e vincere.” Intanto sulla rivista on line “Risiko! Show” è stata pubblicata la lista dei venti migliori giocatori 2025 nel territorio nazionale. Andrea Kiswarday giocatore e socio del Club nisseno è tra questi 20. “Siamo fieri che Andrea continui ad avere riconoscimenti. – continuano a dichiarare dal direttivo – Tutto il club “Eclettica” è felice per i risultati che Andrea sta avendo a livello nazionale. Speriamo che altri giocatori del nostro Club possano, in un prossimo futuro, raggiungere gli stessi risultati.”