Caltanissetta, Riforma della disabilità: riapertura temporanea della procedura per l’acquisizione delle domande amministrative

Con il messaggio n. 637 del 23 febbraio 2026 sono state fornite istruzioni operative relative all’avvio della terza fase della sperimentazione prevista dall’articolo 7 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, individuando il 28 febbraio 2026 come termine ultimo per la trasmissione delle domande amministrative riferite ai certificati medici introduttivi redatti secondo le precedenti modalità. Tanto premesso, considerate le tempistiche ravvicinate tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 19/2026, avvenuta il 19 febbraio 2026, e l’avvio della terza fase della sperimentazione dal 1° marzo 2026, con il presente messaggio si comunica che, al fine di consentire la presentazione delle citate domande, la procedura di trasmissione della domanda di accertamento sanitario per l’invalidità civile è riaperta dalla data di pubblicazione del presente messaggio fino al 31 marzo 2026. A tale fine, tutti i soggetti interessati, residenti o domiciliati in una delle 40 province individuate dall’articolo 7 del decreto-legge n. 19/2026, possono presentare la domanda amministrativa nei seguenti casi: il certificato medico introduttivo, redatto secondo le modalità pregresse, sia stato trasmesso all’INPS entro e non oltre il 28 febbraio 2026; il richiedente non abbia già inviato il nuovo certificato medico introduttivo valido quale domanda per l’avvio dell’iter di valutazione di base ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Per eventuali richieste di supporto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: sperimentazionedisabilita@inps.it.