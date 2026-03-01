Caltanissetta, referendum giustizia: il 5 marzo un dibattito organizzato da Futura sulle ragioni del sì e del no

In vista del referendum sulla giustizia, il movimento “Futura – costruiamo insieme la Città” promuove un momento di confronto aperto alla cittadinanza dal titolo:“Referendum sulla giustizia – Dibattito sulle ragioni del SÌ e del NO”, che si svolgerà giovedì 5 Marzo alle ore 17.30 al ristorante Sale & Pepe di Via Gigino Gattuso n.43. All’incontro interverranno: Stefano Zammuto, Magistrato in servizio presso il Tribunale di Sciacca e Sergio Iacona, Avvocato e Presidente della Scuola Forense “G. Alessi” di Caltanissetta. Modererà l’avvocato Cristiano Curatolo, esponente di Futura, e le conclusioni saranno affidate ad Armando Turturici, Consigliere Comunale di Futura.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di riportare il dibattito sul merito delle questioni, superando contrapposizioni ideologiche e semplificazioni che troppo spesso hanno caratterizzato il confronto pubblico. Il referendum tocca temi complessi e delicati, che riguardano il funzionamento della giustizia e il rapporto tra istituzioni e cittadini. Per questo riteniamo fondamentale offrire uno spazio di discussione serio, in cui possano emergere argomentazioni diverse senza trasformare il confronto in una sfida tra schieramenti. L’obiettivo non è etichettare o delegittimare chi sostiene il SÌ o il NO, ma fornire strumenti utili per una scelta consapevole e informata. Il referendum è un momento di democrazia che richiede responsabilità e rispetto reciproco.L’invito è rivolto a tutti i cittadini, indipendentemente dalla posizione che intendono esprimere.