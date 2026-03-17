Caltanissetta. Ponte sul torrente Pinzelli, oltre 300 firme dei residenti: “Dopo dieci mesi la via Turati è ancora chiusa”

A quasi dieci mesi dalla chiusura della via Filippo Turati all’altezza del torrente Pinzelli, cresce il malcontento dei residenti della zona che hanno promosso una raccolta firme per sollecitare un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale di Caltanissetta. In pochi giorni sono state raccolte oltre 300 adesioni, con l’obiettivo di riportare l’attenzione su una situazione che continua a creare disagi quotidiani a centinaia di famiglie.

La vicenda risale al maggio 2025, quando il Comune dispose la chiusura della strada e del ponte sul torrente Pinzelli per motivi legati alla sicurezza e alla necessità di verifiche strutturali. Da allora, nonostante sopralluoghi tecnici e verifiche effettuate nei mesi successivi, la viabilità non è stata ancora ripristinata e l’arteria resta interdetta al traffico.

Secondo quanto denunciano i cittadini promotori della petizione, la chiusura ha costretto residenti e automobilisti a utilizzare percorsi alternativi ritenuti poco sicuri, lungo una strada secondaria descritta come stretta, dissestata e piena di buche, alla quale si aggiungono ulteriori disagi dovuti a lavori che, nelle ultime settimane, hanno ridotto ulteriormente la carreggiata.



Alla situazione già complicata si sarebbe aggiunto un nuovo problema. Oggi, 16 marzo 2026, sarebbe stato sbarrato anche l’accesso a via Costa, rendendo ancora più difficoltoso l’ingresso e l’uscita dal quartiere.

I promotori della raccolta firme sottolineano come, a loro dire, alle dichiarazioni di alcuni componenti dell’amministrazione comunale non sarebbero seguiti interventi concreti. Tra le informazioni circolate vi sarebbe anche quella relativa a uno stanziamento economico per i lavori, ma – secondo quanto riportato dai residenti – nessuna impresa avrebbe partecipato alla gara, circostanza che, se confermata, renderebbe necessario rivedere l’importo previsto o individuare soluzioni alternative per avviare gli interventi.

La petizione, pubblicata online, punta a sollecitare una risposta immediata da parte del Comune e a ottenere tempi certi per la riapertura della strada. Contestualmente i residenti hanno inviato una PEC al Comune di Caltanissetta, chiedendo di poter fissare un incontro con una rappresentanza delle famiglie della zona interessata.



L’obiettivo è aprire un confronto diretto con l’amministrazione e ottenere chiarimenti sulle tempistiche e sulle modalità di intervento, in modo da restituire al più presto piena funzionalità a una delle arterie considerate strategiche per la viabilità cittadina.

La raccolta firme resta aperta online e continua a registrare adesioni da parte dei cittadini che chiedono una soluzione rapida e definitiva alla vicenda del ponte sul torrente Pinzelli.