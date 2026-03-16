Caltanissetta piange Peppe Celestino, “il Barone”: storico volto della biblioteca Scarabelli

Caltanissetta perde uno dei suoi personaggi più riconoscibili e affettuosamente ricordati. È scomparso all’età di 71 anni Giuseppe Celestino, per tutti Peppe Celestino, conosciuto in città con il soprannome di “il Barone”, appellativo nato dal suo stile elegante e originale: sempre vestito con grande cura, con un portamento che ricordava quasi quello di un lord inglese.

Ex dipendente del Comune di Caltanissetta, Celestino è stato per anni una presenza familiare alla biblioteca comunale Scarabelli, dove ha lavorato come responsabile. Tra gli scaffali e i tavoli di studio della storica biblioteca cittadina, molti nisseni lo ricordano per la sua disponibilità, il sorriso e la naturale gentilezza con cui accoglieva studenti, appassionati di lettura e semplici visitatori.

Per tanti cittadini Peppe Celestino non era soltanto il bibliotecario della Scarabelli, ma una figura conosciuta e stimata, uno di quei volti che con il tempo diventano parte della vita quotidiana della città.



Grande appassionato di calcio, era stato anche ex giocatore e aveva sempre coltivato con entusiasmo l’amore per il pallone. In città viene ricordato anche per aver preso parte alla storica Coppa Amicizia disputata allo stadio Palmintelli, indossando la maglia della squadra del Comune di Caltanissetta, momento che molti compagni di campo ricordano ancora con affetto.

Chi lo ha conosciuto parla soprattutto della sua bontà d’animo e della capacità di essere amico di tutti. Le nuove generazioni forse lo hanno incontrato meno spesso, ma per molti nisseni Peppe Celestino era uno di quei personaggi della città, figure riconoscibili per stile e umanità.



La sua scomparsa, dopo una malattia che lo ha strappato prematuramente all’affetto dei familiari e degli amici, lascia un vuoto tra quanti hanno avuto la fortuna di incrociarlo nel corso degli anni.

Caltanissetta oggi saluta “il Barone”, l’uomo elegante e gentile che tra i libri della Scarabelli, i campi di calcio e le amicizie coltivate nel tempo ha lasciato un ricordo fatto soprattutto di umanità e garbo.