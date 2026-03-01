Caltanissetta, Outside: solidarietà e speranza per una rivoluzione d’amore al centro dell’iniziativa “Hope”

Tenere stretta al cuore la speranza, srotolare il filo della solidarietà per tessere maglie di amore e di vicinanza; guardare il prossimo negli occhi, afferrargli la mano e dire: “Siamo al tuo fianco, non si è mai soli”.

È questo il messaggio al centro dell’iniziativa “Hope” che ieri, 28 febbraio, ha preso vita con e per la comunità nissena, al Centro Culturale Polivalente Michele Abbate di Caltanissetta grazie all’associazione Outside, braccio sociale della chiesa Parola Della Grazia.

“Siamo qui per ricordare alla gente che c’è una speranza che li può aiutare in qualsiasi momento. – dichiara Pietro Garonna, fondatore e responsabile nazionale di PdG Outside –. Il promotore è Gesù Cristo, perché è lui che mette tutto questo nel nostro cuore, non abbiamo nessun guadagno e non agiamo a scopo di lucro. Tutto ciò che facciamo – continua ancora –, è perché lo abbiamo ricevuto gratuitamente da lui, Gesù Cristo, e noi gratuitamente vogliamo dare tutto quello che possiamo affinché la speranza nelle persone possa essere sempre accesa. Lo faremo senza guardare agli sforzi, al tempo o al denaro.”

Outside è una missione umanitaria che lavora in Italia e anche all’estero in soccorso di persone che hanno bisogno; l’iniziativa organizzata a Caltanissetta, ha visto una distribuzione alimentare per 130 famiglie ed è stata autofinanziata dalla stessa associazione. Inoltre, rientra nell’ambito del progetto “Hope Movement”, il movimento di evangelismo sociale di PdG Outside, che vedrà volontari impegnati in 391 Comuni della Sicilia nei prossimi quattro anni con l’audace obiettivo di “andare casa per casa, incrociare gli sguardi, ascoltare le storie, rispondere concretamente al bisogno” perché “Crediamo che l’amore di Dio non sia solo una parola, ma un’azione che trasforma la realtà”.

All’evento hanno presenziato per un saluto la vicesindaca e assessore alla cultura, Giovanna Candura; l’assessore agli Affari Demografici, Matilde Falcone; l’assessore alle politiche sociali, Ermanno Pasqualino.





“Hope”, ieri, non è stato soltanto un atto sociale; ma ha rappresentato un modo di vivere la comunità dove, attraverso le animazioni dei volontari di Outside, tra truccabimbi, gonfiabili, giochi di bolle di sapone, clown divertenti, si è trascorso un intenso pomeriggio di condivisione e di altruismo e di spensieratezza, sia per bambini, sia per adulti. Un’opportunità che ha rafforzato il legame tra relazioni umane e la consapevolezza di potersi sentire la fiamma viva di una candela in una stanza buia.

“Oggi siamo onorati di essere qui e che questa missione, che nasce da una visione specifica, cioè portare una rivoluzione d’amore, di un amore con la A maiuscola, di un amore che viene da Gesù Cristo, possa portarlo alla nostra città e ai cittadini – ha dichiarato Simone Maira, referente di PdG Outside per Caltanissetta –. Quello che noi vogliamo seminare oggi, così come il titolo stesso dell’evento dice, è speranza. Questo è quello che noi vogliamo: che possa portar frutto nel cuore di tutte quelle persone che oggi parteciperanno a questa iniziativa – ha concluso –. Quello che sogniamo è che oggi tutte le persone possano lasciare questo posto sentendosi incontrate, sentendosi importanti e amate da ciascuno di noi.”