Caltanissetta, Nuovi giochi della Gioventù: il Volta si aggiudica il torneo 3vs3 contro l’Eschilo di Gela

Grande entusiasmo e spirito sportivo hanno caratterizzato la sfida di basket 3vs3 dei Nuovi Giochi della Gioventù, che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Volta e dell’Istituto Eschilo di Gela. Al termine di un match intenso e combattuto fino all’ultimo secondo, è stato il Volta a conquistare la vittoria, dimostrando determinazione, tecnica e grande affiatamento di squadra. Nel confronto secondo la nuova formula dei Giochi della gioventù l’Eschilo di Gela ha mostrato grande superiorità nel primo e nel terzo mini tempo grazie alla formazione maschile, riuscendo a portarsi in vantaggio. Nel secondo e soprattutto nel quarto mini tempo, però, sono state le ragazze del Volta a distinguersi: con determinazione e ottime giocate hanno recuperato lo svantaggio, ribaltando l’andamento della gara e decisivi sono stati gli ultimi minuti di gioco, in cui la squadra del Volta ha trovato l’allungo finale grazie a una maggiore precisione al tiro e a una gestione efficace del possesso palla, portando a casa una vittoria combattuta con il punteggio finale di 31 a 28. Applausi anche per l’Eschilo di Gela, che ha dimostrato grande grinta e spirito di squadra, rendendo la partita avvincente e di alto livello. La squadra del Volta, guidata dai docenti Galiano Emilio e Andaloro Alessandro, era composta dagli alunni della classe 2E del Liceo scientifico : Orlando Federica, Cammarata Eugenio, Virzì Francesco, Algozino Salvatore, Prizzi Gabriel, Faraci Giovanni, Romano Giorgia, La China Alice, Fasciana Serena e Inserra Benedetta. L’incontro ha rappresentato pienamente i valori dei Giochi della Gioventù: rispetto, impegno e collaborazione. Al di là del risultato, ciò che resta è l’esperienza condivisa dagli studenti, protagonisti di una giornata all’insegna dello sport e della crescita personale. Adesso la squadra composta dagli alunni della 2 E dell’ IIS A. Volta parteciperà alle finali regionali ,che si svolgeranno ad aprile a Palermo. Un risultato importante, conquistato sul campo con determinazione e spirito di squadra, che premia l’impegno degli studenti e del personale scolastico.