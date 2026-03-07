Caltanissetta, Marco Fasciana: sovraindebitamento e “fresh start”, nuova dignità e opportunità

Un risultato importante, che racconta non soltanto un successo professionale, ma soprattutto una storia di rinascita umana e sociale. Nell’esercizio delle proprie funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento, il Dott. Marco Fasciana ha accompagnato con esito positivo un cittadino lungo il complesso percorso di ristrutturazione del proprio debito, consentendogli di ottenere un significativo abbattimento dell’esposizione debitoria e, soprattutto, la prospettiva concreta di una definitiva liberazione dai debiti. Il caso riguarda un debitore con una storia personale segnata da difficoltà e sacrifici. Un uomo che, nel corso degli anni, si è sempre adoperato con impegno e responsabilità per provvedere ai bisogni propri e della propria famiglia. L’indebitamento maturato non è stato il frutto di condotte imprudenti o di mala fede, ma il risultato di eventi della vita spesso imprevedibili: difficoltà economiche, scelte necessarie per garantire stabilità familiare, e quelle circostanze che talvolta colpiscono chi, pur agendo con buona fede, si trova travolto da dinamiche economiche più grandi. Grazie agli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento giuridico italiano per la gestione delle crisi da sovraindebitamento, è stato possibile raggiungere un risultato di grande rilievo: a fronte di un debito originario superiore ai 130.000 euro, è stato ottenuto uno stralcio di quasi il 50% dell’esposizione complessiva. Al termine del percorso, il ricorrente potrà inoltre beneficiare della definitiva esdebitazione, liberandosi così dal peso dei debiti residui.Questo risultato rappresenta la concreta applicazione di un principio fondamentale che ispira la moderna disciplina europea e nazionale dell’insolvenza: quello della “fresh start”, la possibilità di ripartire. Un principio che restituisce dignità alla persona e consente a chi ha vissuto una fase di difficoltà economica di tornare a essere pienamente parte attiva della società.Il quadro normativo che ha reso possibile questo risultato trae origine dalla Direttiva europea sull’insolvenza, successivamente recepita e armonizzata nell’ordinamento italiano con l’emanazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che ha segnato un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione delle difficoltà economiche di famiglie e imprese.Il legislatore ha riconosciuto un principio essenziale: i consumatori sono un elemento vitale per una economia sana, così come lo sono le piccole e medie imprese, che rappresentano oltre il 97% del tessuto produttivo nazionale e costituiscono la spina dorsale dell’economia italiana.Il nuovo impianto normativo tutela in maniera equilibrata tutte le parti coinvolte. Da un lato offre a cittadini e imprese strumenti concreti per uscire da situazioni di sovraindebitamento; dall’altro garantisce la salvaguardia degli interessi dei creditori, favorendo soluzioni ordinate e sostenibili rispetto al tradizionale conflitto giudiziale.In questo senso, il Codice della crisi rappresenta non solo uno strumento giuridico, ma anche un presidio di civiltà economica e sociale, capace di coniugare responsabilità, solidarietà e razionalità economica.Restituire a una persona la possibilità di ricominciare significa restituirle fiducia, autonomia e dignità. Significa permetterle di tornare a contribuire alla vita economica e sociale del Paese.È per questo che esperienze come questa dimostrano quanto sia fondamentale continuare a investire e a credere in questi strumenti giuridici: strumenti che non cancellano le responsabilità, ma che consentono di affrontarle con equilibrio, umanità e senso di giustizia.La strada intrapresa è quella giusta: una strada fatta di umanità, responsabilità e igiene nella gestione delle aziende e delle famiglie, capace di trasformare una crisi in una nuova possibilità.Un sistema economico moderno e giusto non lascia indietro chi cade, ma gli offre gli strumenti per rialzarsi.