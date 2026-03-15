Caltanissetta, Marcello Mirisola: “Soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dalla Città nella premiazione dei Comuni Plastic Free 2026”

Marcello Mirisola, già Assessore all’Ambiente del Comune di Caltanissetta, attraverso una nota esprime soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dalla Città di Caltanissetta nella premiazione dei Comuni Plastic Free 2026″. Di seguito la nota integrale.

Esprimo grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dalla Città di Caltanissetta nella premiazione dei Comuni Plastic Free 2026; un traguardo importante che mi rende particolarmente orgoglioso, anche alla luce del lavoro portato avanti nel corso del mio mandato assessoriale. Sin dall’inizio del mio incarico ho creduto fortemente nella necessità di costruire un percorso serio e strutturato sul fronte della tutela ambientale, lavorando per creare le condizioni di una collaborazione concreta tra istituzioni e associazionismo civico. È anche grazie a questo lavoro che oggi la nostra città può fregiarsi del raggiungimento della seconda “tartaruga”, simbolo di un impegno sempre più forte nella lotta all’inquinamento da plastica e nella promozione di comportamenti sostenibili. Questo importante traguardo è stato possibile grazie a un intenso lavoro svolto in sinergia tra l’associazione Plastic Free, egregiamente coordinata dal Referente Provinciale Salvatore Butera, da tempo fortemente presente e attiva sul territorio nisseno, e il Comune di Caltanissetta attraverso gli uffici dell’Assessorato all’Ambiente, che hanno portato avanti con costanza e determinazione numerose iniziative e attività volte alla sensibilizzazione e al miglioramento delle politiche ambientali. Un riconoscimento prestigioso che premia l’impegno della nostra comunità nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica ma che non rappresenta un punto di arrivo, piuttosto una tappa significativa di un percorso che deve continuare a rafforzarsi nel tempo, nella consapevolezza che la tutela dell’ambiente è una responsabilità condivisa che riguarda tutti. Auspico, infine, che questo impegno possa proseguire con la stessa determinazione, permettendo alla città di compiere un ulteriore passo avanti e raggiungere nel 2027 l’ambizioso traguardo della “terza tartaruga”.