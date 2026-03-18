Caltanissetta, le classi quinte del Liceo “Manzoni-Juvara” al Palazzo di Giustizia: confronto diretto sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo

È stata una giornata di dialogo civile, approfondimento giuridico e partecipazione attiva quella vissuta dalle classi quinte del Liceo “A. Manzoni – F. Juvara”, protagoniste di un incontro formativo presso il Palazzo di Giustizia. L’iniziativa organizzata dalla Dott.ssa Alessandra Giunta, consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta, ha riunito studenti e rappresentanze della magistratura requirente e dell’avvocatura, rispettivamente nelle persone del sostituto procuratore Dott.ssa Nadia Caruso e dell’Avvocato Sergio Iacona, per discutere le ragioni del “no” e del “si” al referendum.

I ragazzi hanno potuto confrontarsi con chi ogni giorno applica e interpreta la Costituzione. Magistratura e avvocatura hanno illustrato i contenuti della riforma, soffermandosi sui punti più dibattuti. Studentesse e studenti hanno espresso interesse e curiosità, ponendo domande su temi complessi come l’efficienza della giustizia, separazione delle carriere, il ruolo del Presidente della Repubblica, l’impatto della riforma sulla rappresentanza parlamentare.

Per molti di loro, che hanno da poco compiuto diciotto anni e si preparano a votare per la prima volta, è stato un incontro significativo con il funzionamento concreto delle istituzioni. L’iniziativa si inserisce nel percorso di Educazione Civica del Liceo A.Manzoni–F.Juvara, diretto e rappresentato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Agata Rita Galfano che da anni promuove attività di dialogo con le istituzioni locali e nazionali, favorendo un preziosissimo momento di formazione e rivolgendo agli studenti un contestuale invito ad esercitare il proprio diritto di voto consapevole e responsabile. In un tempo in cui la partecipazione democratica appare spesso fragile, vedere giovani cittadini confrontarsi con serietà e apertura è un segnale incoraggiante.