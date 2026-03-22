Caltanissetta, la studentessa Desireè Caruso premiata con una borsa di studio dal Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro

Premiata con una Borsa di Studio dal Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Caltanissetta, la studentessa Desireè Caruso di San Cataldo, che ha conseguito la migliore media di voti dell’Istituto ITET “Rapisardi-Da Vinci” di Caltanissetta. Il Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Caltanissetta diretto dal Presidente Uff. Mdl Francesco Cagnina, ha voluto assegnare per la prima volta questo Premio consistente in un Buono Libri presso la libreria Ubik, allo studente più bravo dell’Istituto ITET di Caltanissetta presieduto dalla Dirigente Scolastica D.ssa Santa Iacuzzo. Dopo la calorosa accoglienza al Consolato, da parte dei dirigenti dell’istituto, ha preso la parola il Console Provinciale Uff. Francesco Cagnina, sottolineando l’importanza della presenza dei Maestri del Lavoro nelle Scuole, con un programma molto intenso e proficuo per gli studenti dei diversi Istituti, che il Consolato svolge attraverso il Prot. d’Intesa col Ministero della Pubblica Istruzione, in tutta la Provincia di Caltanissetta. Quindi il Console ha presentato i Maestri Relatori della giornata: Mdl Michela B. Risorto, Mdl Agata M. Marchese, Mdl Dott. Letterio Iachetta, Mdl Uff. Francesco Cagnina, Mdl Uff. Calogero Defraia e Mdl Giuseppe Carrubba. Quindi durante l’Intervento Formativo del g. 19 marzo, la Federazione dei Maestri del Lavoro alla presenza degli studenti delle classi 4° – 5°, dei relativi docenti e dei dirigenti dell’istituto, è stata premiata la studentessa Desireè Caruso della classe 5°A “Sistemi Informativi Aziendali”.

Invitati per l’occasione, il Dott. Michelangelo Sardo in rappresentanza del Prefetto ed il Capitano dei Carabinieri Diego Salvatore Di Mora, che hanno presieduto alla suddetta premiazione nell’Aula Magna dell’Istituto di V.le R. Margherita, assieme al Console Provinciale Uff. Francesco Cagnina. E’ stato un Evento molto partecipato e veramente significativo per tutti gli studenti presenti che hanno assistito alla premiazione di una loro compagna di scuola, che si è distinta in questo percorso di studi, invitandoli quindi a fare sempre meglio per poter raggiungere anche loro questi importanti obiettivi, un bel segnale ed un incentivo a tutti per studiare sempre di più. Molto soddisfatta ed un pò anche emozionata la studentessa Desireè Caruso, ha ringraziato i Maestri del Lavoro di Caltanissetta col Console Francesco Cagnina, per questo bel premio che lei non si aspettava. “L’Intervento Formativo” è proseguito con gli argomenti in programma: “Formulazione Budget; Controllo di Gestione”; “Sicurezza Informatica”; “I Pericoli della Rete”; “Curriculum Vitae e Colloquio di Lavoro”; e “l’Etica del Lavoro”. La Maestra Michela Risorto impiegata amministrativa dell’Enel, ha trattato i temi “Formulazione Budget; e Controllo di Gestione”, quindi soffermandosi sugli ambiti economici, ha puntualizzato che il budget è lo strumento di programmazione delle attività svolte dal personale e finalizzate alla conduzione economica dell’impresa, la sua efficacia dipende dal coinvolgimento del gruppo di lavoro. A seguire la Mdl Agata Maria Marchese già dipendente del Gruppo Averna, ha illustrato il Curriculum di Lavoro ed il Colloquio di Lavoro, sottolineando agli studenti come sia importante saper redigere un buon Curriculum e poi poter sostenere un Colloquio che sia vincente. Poi il Maestro Dott. Letterio Iachetta, responsabile Informatico del Gruppo Averna, ha trattato diversi argomenti: “Sicurezza Informatica”; “I Pericoli della Rete”; “Le Difese Possibili” e gli sviluppi futuri, dando delle nozioni molto importanti e preziose per gli studenti. Mentre il Console F.sco Cagnina, già responsabile tecnico della Telecom Italia, ha trattato “l’Etica del Lavoro”, sviluppando l’importanza che riveste il ruolo degli studenti quando completano il loro ciclo di studi con l’inserimento nel mondo del lavoro. Infine il Console Francesco Cagnina ha concluso il seminario, ringraziando gli invitati Dott. Michelangelo Sardo e Cap. Diego Di Mora, la Dir. Scolastica, tutti i Docenti presenti, i Maestri del Lavoro ed il gran numero di Studenti che hanno partecipato all’incontro per l’accoglienza e l’attenzione prestata. In particolare, sottolineando l’importanza della formazione continua per il consolidamento e l’innovazione delle proprie competenze extra scolastiche.