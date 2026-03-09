Caltanissetta, il 14 marzo omaggio musicale del Corpo Bandistico “G. Verdi”: sarà intonata la marcia “Gesù Nazareno” composta da Bernardo Emiliano Cimino

La Domenica delle Palme si avvicina e le attività dell’Associazione Gesù Nazareno si intensificano. Il simulacro è esposto nella Chiesa di San Pio X dove resterà per tutta la settimana.

Sabato 14 marzo il rientro nella Chiesa di Sant’Agata. E sarà un rientro ricco di festeggiamenti. Prima della S. Messa, prevista per le 19.00, il Corpo Bandistico “G. Verdi” di Caltanissetta diretto dal Maestro Ivana Maria Stella renderà un particolare omaggio musicale al Nazareno perché sarà intonata per la prima volta una marcia dal titolo “Gesù Nazareno” composta da Bernardo Emiliano Cimino, componente ventennale dello storico Corpo Bandistico “G. Verdi”.

Si tratta di una marcia che Cimino aveva composto nel 2019 e che doveva essere un tributo a Gesù Nazareno in un momento di grande fervore per la comunità nissena: il 150° della processione che ricadeva nel 2020.

Purtroppo, a causa dell’emergenza pandemica la partitura è rimasta chiusa nei faldoni e in questi anni si è arricchita di nuovi e interessanti significati. Ispirazione per il compositore è stato il vivere, anno per anno, la processione, come musicista, trascrivendo in musica le emozioni vissute durante la stessa, considerata una delle processioni più longeve ed importanti della città.

Con questa prima esecuzione, il Corpo bandistico, da anni in sinergia con l’instancabile fede e devozione dell’Associazione Gesù Nazareno, regalano alla città di Caltanissetta un nuovo tassello, un documento storico e musicale che fissa sul pentagramma e nel cuore della comunità il legame indissolubile istaurato da anni tra la città e il suo Nazareno.