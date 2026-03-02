Caltanissetta, gli allievi del corso “Addetto Amministrativo Segretariale” del Foreip in visita al Comune

Questa mattina gli allievi del corso “Addetto Amministrativo Segretariale” dell’associazione Foreip, ente di formazione, orientamento, ricerca e innovazione professionale, hanno osservato da vicino le attività svolte dai dipendenti del Comune di Caltanissetta.

Accompagnati dal loro docente, Dott. Marco Salvatore Lacagnina, erano presenti gli allievi Debora Immacolata Di Giulio, Cristoforo Gurrieri, Rosa Mongelli, Anna Francesca Zucchetto, Daniel Cernescu, Marianna Pirillo, Noemi Sciandra, Roberta Marzia D’Alù, Alessandra Fantuzzo, Federica Rodonò, Giuseppe Trupia, Daniele Cassano, Maria Pia Russello, Edmondo Ottavio Cali’, Angela Russello.

I corsisti sono stati guidati dentro Palazzo del Carmine dallo studioso Rossano Dinaro che li ha inizialmente portati negli uffici – in particolare quello dell’Anagrafe – nei quali sono stati illustrati gli aspetti amministrativi riguardanti la grande macchina comunale. A seguire il gruppo si è spostato nella sala nella sala gialla e nella sala consiliare. In queste ultime sono stati accolti dal vicesindaco Giovanna Candura, dalla vicepresidente del Consiglio comunale Federica Scalia e dall’assessore al personale e servizi demografici Matilde Falcone.

L’incontro si è sviluppato in un contesto formativo che ha come finalità l’approccio da parte degli allievi alle tecniche di gestionale applicativo d’ufficio in riflesso alle tecniche di segreteria affrontante in classe con il loro docente.

Gli allievi hanno dimostrato un grande interesse durante l’incontro, porgendo delle domande ai presenti e hanno potuto constatare di persona, attraverso gli uffici, come gestire al meglio le pratiche amministrative, in che modo viene organizzato il front office in relazione al back office, nello specifico hanno potuto osservare come affrontare e dunque gestire tramite problem solving anche le incombenze last minute, generando un feedback positivo.

Il Dott. Lacagnina e l’amministrazione Foreip soddisfatti del risultato ottenuto e degli obiettivi raggiunti dai propri allievi hanno ringraziato le autorità comunali presenti per la disponibilità ad accogliere tale iniziativa.