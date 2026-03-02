Caltanissetta, esperto/interprete in lingua dei segni italiana LIS: avviso pubblico per un incarico professionale

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale di esperto/interprete in lingua dei segni italiana (LIS) quale membro aggiunto di commissione esaminatrice così come indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 291 del 26/02/2026.

Tale incarico è da considerarsi in relazione alla procedura di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno e indeterminato, mediante selezione per titoli e colloquio, di n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo – Area degli Operatori Esperti – CCNL Funzioni Locali 2019/2021.

Il professionista incaricato dovrà assistere la Commissione Giudicatrice durante lo svolgimento del colloquio orale, al fine di garantire l’interazione linguistico-comunicativa e la piena accessibilità ai candidati sordi, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 10/01/2022.

L’incarico si configura come prestazione d’opera intellettuale di natura autonoma e occasionale (art. 2222 c.c.). La durata è limitata esclusivamente al tempo necessario per l’espletamento della seduta di colloquio prevista dal calendario delle prove di mobilità.

REQUISITI PROFESSIONALI

In conformità alla normativa vigente (Legge 19 maggio 2021, n. 69 e D.M. 10/01/2022) e superato il periodo transitorio di cui al D.L. 198/2022, è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) Laurea in “Interprete in Lingua dei Segni Italiana” (Classe L-12 o titoli universitari equiparati e riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca);

b) Certificazione di conformità alla norma tecnica UNI 11591:2022 relativa alla figura professionale dell’Interprete LIS, rilasciata da organismi accreditati;

c) Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi rilasciata ai sensi della Legge n. 4/2013 da un’Associazione Professionale iscritta nell’elenco ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Il difetto di anche uno solo dei requisiti generali, o di tutti i requisiti professionali specifici prescritti comporta l’esclusione dall’avviso.

Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura, a pena di esclusione, utilizzando il modello di istanza “Allegato A” unito al presente avviso. La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere corredata da:

1. Curriculum Vitae aggiornato, datato e firmato;

2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

COME INVIARE L’ISTANZA

L’istanza dovrà pervenire, entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, a pena di decadenza, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: ufficio.personale@pec.comune.caltanissetta.it, indicando nell’oggetto: “Candidatura esperto LIS per Commissione di mobilità 2 Collaboratori Amministrativi – [Nome e Cognome]”.

L’Amministrazione procederà all’individuazione del professionista previa verifica della regolarità dell’istanza (Allegato A) e avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula, privilegiando:

1. Maggiore esperienza documentata in commissioni di concorso pubbliche;

2. Titoli accademici superiori;

3. In caso di parità, residenza più vicina alla sede di svolgimento della prova (principio di prossimità per l’efficienza dei lavori).