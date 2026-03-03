Caltanissetta, educazione alla legalità e contrasto alla povertà educativa: si conclude il progetto “Antiche armonie per il futuro”

Si è concluso lo scorso 28 Febbraio, con i Seminari sul “Contrasto alla povertà educativa” ed i Laboratori di “Educazione alla legalità” affidati alla Cooperativa Sociale Feedback, il progetto “Antiche armonie per il futuro”, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Sulle Ali della musica” di Caltanissetta, finanziato dal Ministero dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a valere sull’Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale (annualità 2022).

In occasione dell’evento, preceduto dai saluti istituzionali dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta Dott. Ermanno Pasqualino (che si ringrazia per la particolare sensibilità mostrata in tutte le fasi della proposta progettuale) sono state illustrate tutte le attività programmate e svolte dall’A.P.S. “Sulle ali della musica” in questo anno di attività, tutte coerenti con le linee di attività dell’Avviso pubblico della Regione Sicilia.

In particolare, attraverso le sue specifiche azioni, il progetto si è assicurato di garantire attività di educazione, istruzione e formazione, attività culturali – soprattutto musicali – di interesse sociale con finalità educativa, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale; e, ancora, sostegno extra-scolastico finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L’obiettivo generale del progetto di ridurre le ineguaglianze sociali dei destinatari dell’iniziativa (famiglie e minori in condizione di povertà e disagio, cittadini diversamente abili, extracomunitari, individui con deficit di opportunità) e tutti gli altri obiettivi specifici sono stati ampiamente raggiunti grazie alla collaborazione dell’I.P.A.B. “Istituto Testasecca”, presieduto dall’Arch. Luigi Gattuso e delle altre Organizzazioni che hanno fornito la propria adesione all’iniziativa progettuale già nella fase della sua ideazione.

La Prof.ssa Laura Failla, Presidente dell’Associazione, e la Prof.ssa Laura Mosca, Componente del Direttivo dell’Associazione a cui è stata affidata la Direzione artistica del progetto, hanno ringraziato tutte le Istituzioni ed i partner tecnici che hanno reso possibile la buona riuscita della proposta progettuale: fra questi l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta, la Rettoria di Sant’Anna, l’Associazione Copiosa Redenzione, gli Enti di formazione professionale CIRPE Impresa Sociale ed Agenzia MyEAP, oltre che l’Associazione SAMOT Catania ETS con la quale si è avuto modo di collaborare nell’ambito del Progetto “Spazio Amico: lo Sportello delle fragilità”, anch’esso finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in una logica di prossimità, di rete e di collaborazione finalizzata allo scambio delle buone prassi nell’intero territorio siciliano.

Il progetto, che ha previsto un’importante quota di cofinanziamento da parte dell’Associazione, non si sarebbe potuto realizzare senza il supporto economico – in alcuni casi particolarmente rilevante – da parte dei numerosi sponsor privati, i quali sono stati ringraziati pubblicamente in occasione dell’evento conclusivo del 28 Febbraio scorso, e delle erogazioni liberali ricevute da parte dei Soci dell’Associazione e di alcuni generosi cittadini.

L’iniziativa progettuale ha potuto raggiungere tutti i risultati previsti grazie all’impegno, alla professionalità ed alla dedizione di tutti i Professionisti che ne hanno realizzato concretamente le attività sotto la costante supervisione delle Prof.sse Laura Failla e Laura Mosca e di alcuniIstituti scolastici di Caltanissetta, Delia, Marianopoli, Resuttano, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco e Sommatino che hanno aderito all’iniziativa, i cui studenti hanno potuto assistere gratuitamente alle lezioni-concerto tenute dal Maestro Angelo Palermo con l’Organo di rilevanza storica presente alla Rettoria di Sant’Anna, proseguendo poi con le visite guidate sotto la guida illuminata del Prof. Enzo Falzone di alcuni dei siti più rappresentativi della Città di Caltanissetta, fra i quali il Presepe storico dell’Istituto Testasecca, il Palazzo Moncada, il Municipio, il Museo Tripisciano e la Cattedrale.

A conclusione dell’evento, sono giunti anche i saluti dell’Assessore Tilde Falcone del Comune di Caltanissetta, ad ulteriore e concreta testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione al progetto realizzato dall’Associazione.